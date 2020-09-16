Arsenal tenta a contratação de goleiro islandês de 25 anos

Após a saída do goleiro Emiliano Martínez, o Arsenal está atento ao mercado de transferências em busca de um nome para sua meta. E segundo a imprensa britânica, o arqueiro Rúnar Alex Rúnarsson, que atua no Dijon, da França, é quem será contratado.

De acordo com a "Sky Sports", os Gunners pagarão 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões) ao clube francês para contar com os serviços do islandês de 25 anos, que esteve na Copa do Mundo de 2018, mas foi reserva de Hannes Halldórsson.​​Atualmente, Rúnarsson é reserva do Dijon e ainda não entrou em campo pelo clube nas três rodadas do Campeonato Francês. Na última temporada, o islandês fez 14 jogos pelo clube.