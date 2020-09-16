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futebol

Arsenal tenta a contratação de goleiro islandês de 25 anos

Rúnar Alex Rúnarsson, que atua no Dijon, da França, deve ser o novo reforço dos Gunners...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 16:52

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 16:52
Crédito: FREDERIC J. BROWN / AFP
Após a saída do goleiro Emiliano Martínez, o Arsenal está atento ao mercado de transferências em busca de um nome para sua meta. E segundo a imprensa britânica, o arqueiro Rúnar Alex Rúnarsson, que atua no Dijon, da França, é quem será contratado.
De acordo com a "Sky Sports", os Gunners pagarão 2 milhões de euros (R$ 12,4 milhões) ao clube francês para contar com os serviços do islandês de 25 anos, que esteve na Copa do Mundo de 2018, mas foi reserva de Hannes Halldórsson.​​Atualmente, Rúnarsson é reserva do Dijon e ainda não entrou em campo pelo clube nas três rodadas do Campeonato Francês. Na última temporada, o islandês fez 14 jogos pelo clube.

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