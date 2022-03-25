Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arsenal tem interesse na contratação de Tite após a Copa do Mundo, diz jornalista
futebol

Arsenal tem interesse na contratação de Tite após a Copa do Mundo, diz jornalista

Negociação é liderada por Edu Gaspar, executivo dos Gunners  e antigo parceiro do comandante. Time londrino mira técnico para 2023...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 11:08

Publicado em 25 de Março de 2022 às 11:08

O Arsenal tem interesse na contratação do treinador Tite, que vai deixar a Seleção Brasileira em dezembro, após a Copa do Mundo do Qatar. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Eric Faria, da Rede Globo, que garante ainda que as conversas estão em estágio muito inicial. O interesse e a negociação são liderados por Edu Gaspar. Amigo e ex-companheiro de Tite no Corinthians e na Seleção Brasileira, hoje ele é executivo de futebol do time londrino. Como a Copa do Mundo será na metade da temporada europeia de 2022/2023, há a possibilidade dos Gunners fecharem com o comandante para 2023/2024.
O Arsenal hoje é comandado pelo espanhol Mikel Arteta e ocupa a quarta posição do Campeonato Inglês, título que dificilmente irá para os Gunners dada a vantagem de Manchester City e Liverpool. O clube de Londres não é campeão da Premier League desde 2003/2004 e também persegue a Champions League, título que nunca conquistou.
O Brasil e o Tite voltam a campo agora na próxima terça-feira, às 20h30, contra a Bolívia, em La Paz, pela 18ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Seleção já está classificada, mas ainda terá um duelo com a Argentina, que não tem data mata marcada.
Crédito: TitepodepintarnoArsenalapósaCopadoMundodoQatar(Foto:CARLDESOUZA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arsenal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados