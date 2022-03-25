Arsenal tem interesse na contratação de Tite após a Copa do Mundo, diz jornalista

O Arsenal tem interesse na contratação do treinador Tite, que vai deixar a Seleção Brasileira em dezembro, após a Copa do Mundo do Qatar. A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista Eric Faria, da Rede Globo, que garante ainda que as conversas estão em estágio muito inicial. O interesse e a negociação são liderados por Edu Gaspar. Amigo e ex-companheiro de Tite no Corinthians e na Seleção Brasileira, hoje ele é executivo de futebol do time londrino. Como a Copa do Mundo será na metade da temporada europeia de 2022/2023, há a possibilidade dos Gunners fecharem com o comandante para 2023/2024.

O Arsenal hoje é comandado pelo espanhol Mikel Arteta e ocupa a quarta posição do Campeonato Inglês, título que dificilmente irá para os Gunners dada a vantagem de Manchester City e Liverpool. O clube de Londres não é campeão da Premier League desde 2003/2004 e também persegue a Champions League, título que nunca conquistou.

O Brasil e o Tite voltam a campo agora na próxima terça-feira, às 20h30, contra a Bolívia, em La Paz, pela 18ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Seleção já está classificada, mas ainda terá um duelo com a Argentina, que não tem data mata marcada.