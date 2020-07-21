Arsenal tem interesse em promessa do Sporting, apelidado de 'novo Cristiano Ronaldo'

Crédito: Divulgação / Sporting

O Arsenal tem mudado sua postura no mercado de transferências e tem apostado na contratação de jovens atletas com grande potencial futuro. Recentemente foi assim com o brasileiro Gabriel Martinelli, que em sua primeira temporada no clube inglês já fez muito sucesso.

Agora os Gunners miram um novo jovem que fala português, mas desta vez não é um brasileiro. De acordo com informações do jornal "The Sun", o time de Arteta está interessado no atacante Joelson Fernandes, de 17 anos, do Sporting, de Portugal.

O atleta, nascido em Guiné-Bissau, é naturalizado português e faz parte das categorias de base da seleção lusitana. De acordo com a mídia portuguesa, o jogador é tratado como o 'novo Cristiano Ronaldo', que também passou pelo Sporting no início da carreira.