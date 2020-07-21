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Arsenal tem interesse em promessa do Sporting, apelidado de 'novo Cristiano Ronaldo'

Joelson Fernandes, de 17 anos, é uma das principais joias de Portugal para o futuro...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 18:51

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 18:51

Crédito: Divulgação / Sporting
O Arsenal tem mudado sua postura no mercado de transferências e tem apostado na contratação de jovens atletas com grande potencial futuro. Recentemente foi assim com o brasileiro Gabriel Martinelli, que em sua primeira temporada no clube inglês já fez muito sucesso.
Agora os Gunners miram um novo jovem que fala português, mas desta vez não é um brasileiro. De acordo com informações do jornal "The Sun", o time de Arteta está interessado no atacante Joelson Fernandes, de 17 anos, do Sporting, de Portugal.
O atleta, nascido em Guiné-Bissau, é naturalizado português e faz parte das categorias de base da seleção lusitana. De acordo com a mídia portuguesa, o jogador é tratado como o 'novo Cristiano Ronaldo', que também passou pelo Sporting no início da carreira.
O "The Sun" ainda informa que o Arsenal está disposto a desembolsar até 41 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 273 milhões) para contratar o jogador.

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