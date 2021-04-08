futebol

Arsenal sofre gol nos acréscimos e empata com o Slavia Praga no jogo de ida das quartas da Liga Europa

Gunners mandam duas bolas na trave, pressionam os tchecos, marcam aos 40 minutos do segundo tempo, mas sofrem empate nos acréscimos. Jogo de volta será na próxima quinta...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 17:56

LanceNet

Crédito: IAN KINGTON / AFP
Tudo igual. O Arsenal recebeu o Slavia Praga nesta quinta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa e as equipes empataram em 1 a 1. Pépé marcou para os Gunners aos 40 minutos do segundo tempo, mas Tomás Holes empatou no último lance no Emirates Stadium.
+ Veja a tabela da Liga EuropaPRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos iniciais não foram muito movimentados e as chances também foram escassas. A melhor delas foi com o atacante Saka, que recebeu lindo passe do zagueiro Holding, mas bateu para fora na saída do goleiro e desperdiçou a chance de abrir o placar.
NA TRAVENo segundo tempo, o Arsenal pressionou os tchecos e chegou a mandar duas bolas na trave. No início, Willian cobrou falta e o goleiro só torceu para que não entrasse. Depois, Lacazette ficou cara a cara com Kolar, tentou tirar do goleiro, mas acertou o travessão.
NO FINALZINHOAos 40 minutos, quando o placar parecia que se manteria inalterado, Pépé abriu o placar para o Arsenal com belo gol de cavadinha depois de passe de Aubameyang. No último lance, porém, após cobrança de escanteio, o zagueiro Tomás Holes apareceu na segunda trave e deixou tudo igual.
SEQUÊNCIA​Arsenal e Slavia Praga voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, novamente às 16h (de Brasília), no Estádio Sinobo, na República Tcheca, para definir quem avança para as semifinais.

