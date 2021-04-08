Arsenal sofre gol nos acréscimos e empata com o Slavia Praga no jogo de ida das quartas da Liga Europa

Tudo igual. O Arsenal recebeu o Slavia Praga nesta quinta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa e as equipes empataram em 1 a 1. Pépé marcou para os Gunners aos 40 minutos do segundo tempo, mas Tomás Holes empatou no último lance no Emirates Stadium.
+ Veja a tabela da Liga EuropaPRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos iniciais não foram muito movimentados e as chances também foram escassas. A melhor delas foi com o atacante Saka, que recebeu lindo passe do zagueiro Holding, mas bateu para fora na saída do goleiro e desperdiçou a chance de abrir o placar.
NA TRAVENo segundo tempo, o Arsenal pressionou os tchecos e chegou a mandar duas bolas na trave. No início, Willian cobrou falta e o goleiro só torceu para que não entrasse. Depois, Lacazette ficou cara a cara com Kolar, tentou tirar do goleiro, mas acertou o travessão.
NO FINALZINHOAos 40 minutos, quando o placar parecia que se manteria inalterado, Pépé abriu o placar para o Arsenal com belo gol de cavadinha depois de passe de Aubameyang. No último lance, porém, após cobrança de escanteio, o zagueiro Tomás Holes apareceu na segunda trave e deixou tudo igual.
SEQUÊNCIAArsenal e Slavia Praga voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, novamente às 16h (de Brasília), no Estádio Sinobo, na República Tcheca, para definir quem avança para as semifinais.