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futebol

Arsenal se mostra interessado no meia Ivan Rakitic, do Barcelona

Jogador tem mais um ano de contrato e pode deixar o clube blaugrana nesta janela...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 14:22

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 14:22

Crédito: AFP
Após confirmar o título da Copa da Inglaterra e garantir vaga na próxima edição da Liga Europa, o Arsenal começa a pensar na montagem do elenco para a próxima temporada. E de acordo com o portal "Le10Sport", os Gunners têm interesse no meia Ivan Rakitic, do Barcelona.O croata tem somente mais um ano de contrato com o clube espanhol e, a partir de janeiro, poderá assinar um pré-contrato gratuitamente com qualquer clube. Portanto, o Barcelona pode vender o meio-campista para não perdê-lo de graça.
Ainda segundo a publicação, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, vê com bons olhos a chegada do jogador de 32 anos.
Na atual temporada, Rakitic fez 41 jogos pelo Barcelona e marcou um gol.

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