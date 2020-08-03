Arsenal se mostra interessado no meia Ivan Rakitic, do Barcelona

Após confirmar o título da Copa da Inglaterra e garantir vaga na próxima edição da Liga Europa, o Arsenal começa a pensar na montagem do elenco para a próxima temporada. E de acordo com o portal "Le10Sport", os Gunners têm interesse no meia Ivan Rakitic, do Barcelona.O croata tem somente mais um ano de contrato com o clube espanhol e, a partir de janeiro, poderá assinar um pré-contrato gratuitamente com qualquer clube. Portanto, o Barcelona pode vender o meio-campista para não perdê-lo de graça.