Arsenal se aproxima de Lautaro, mas se assusta com altos valores

O Arsenal se aproximou dos empresários de Lautaro Martínez em busca de um acordo para a próxima temporada. No entanto, os Gunners se assustaram ao saber que devem ter que pagar cerca de 70 milhões de euros (R$ 368 milhões) pela contratação do argentino, segundo o "Calciomercato".O clube londrino está desesperado em busca de um atacante para 2022/2023. Após a saída de Aubameyang para o Barcelona, os Gunners possuem Lacazette e Nketiah em seu elenco, mas ambos possuem contrato com a equipe inglesa até junho.
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Embora tenha iniciado contato com os agentes do camisa 10 da Inter de Milão, não há informações sobre avanços na negociação. Além disso, o Arsenal também deve enfrentar a concorrência do Atlético de Madrid na próxima janela de transferências.
Lautaro Martínez possui contrato com o clube italiano até 2026, mas deve pedir para deixar a equipe caso a Inter de Milão receba uma oferta compatível com o valor de mercado do argentino. Na atual temporada, o atacante jogou 39 partidas, anotou 16 gols e distribuiu duas assistências.