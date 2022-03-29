Arsenal se aproxima de Lautaro, mas se assusta com altos valores

O Arsenal se aproximou dos empresários de Lautaro Martínez em busca de um acordo para a próxima temporada. No entanto, os Gunners se assustaram ao saber que devem ter que pagar cerca de 70 milhões de euros (R$ 368 milhões) pela contratação do argentino, segundo o "Calciomercato".O clube londrino está desesperado em busca de um atacante para 2022/2023. Após a saída de Aubameyang para o Barcelona, os Gunners possuem Lacazette e Nketiah em seu elenco, mas ambos possuem contrato com a equipe inglesa até junho.