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futebol

Arsenal se aproxima de Lautaro, mas se assusta com altos valores

Atacante da Inter de Milão está na mira dos Gunners para próxima temporada...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 09:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 09:07
O Arsenal se aproximou dos empresários de Lautaro Martínez em busca de um acordo para a próxima temporada. No entanto, os Gunners se assustaram ao saber que devem ter que pagar cerca de 70 milhões de euros (R$ 368 milhões) pela contratação do argentino, segundo o "Calciomercato".O clube londrino está desesperado em busca de um atacante para 2022/2023. Após a saída de Aubameyang para o Barcelona, os Gunners possuem Lacazette e Nketiah em seu elenco, mas ambos possuem contrato com a equipe inglesa até junho.
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Embora tenha iniciado contato com os agentes do camisa 10 da Inter de Milão, não há informações sobre avanços na negociação. Além disso, o Arsenal também deve enfrentar a concorrência do Atlético de Madrid na próxima janela de transferências.
Lautaro Martínez possui contrato com o clube italiano até 2026, mas deve pedir para deixar a equipe caso a Inter de Milão receba uma oferta compatível com o valor de mercado do argentino. Na atual temporada, o atacante jogou 39 partidas, anotou 16 gols e distribuiu duas assistências.
Crédito: LautaroMartínezestánamiradoArsenal(Foto:PaulELLIS

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