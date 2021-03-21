Arsenal sai atrás em jogo de seis gols, mas busca empate improvável com o West Ham no clássico de Londres

Crédito: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

O clássico de Londres não parecia que terminaria empatado, mas foi assim que encerrou. O West Ham recebeu o Arsenal e empataram em 3 a 3. Lingard, Bowen e Soucek marcaram para os mandantes, enquanto Soucek e Dawson, contra, e Lacazette garantiram a igualdade.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE

PARTIDA AGITADA​Com 32 minutos do primeiro tempo, o Arsenal perdia por 3 a 0. Lingard abriu o placar com 15, aos 17 Bowen aumentou e Soucek deixou o placar largo. No segundo, os Gunners buscaram. UM TEMPO DE CADASe no primeiro tempo o West Ham dominou, no segundo também foi bem. Mas o placar foi do Arsenal. Com dois gols contra e um de Lacazette, os Gunners buscaram o placar.