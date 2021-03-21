Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arsenal sai atrás em jogo de seis gols, mas busca empate improvável com o West Ham no clássico de Londres
futebol

Arsenal sai atrás em jogo de seis gols, mas busca empate improvável com o West Ham no clássico de Londres

Gunners contaram com dois tentos contra para deixar tudo igual. Lacazette marcou o outro...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 14:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2021 às 14:11
Crédito: JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
O clássico de Londres não parecia que terminaria empatado, mas foi assim que encerrou. O West Ham recebeu o Arsenal e empataram em 3 a 3. Lingard, Bowen e Soucek marcaram para os mandantes, enquanto Soucek e Dawson, contra, e Lacazette garantiram a igualdade.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
PARTIDA AGITADA​Com 32 minutos do primeiro tempo, o Arsenal perdia por 3 a 0. Lingard abriu o placar com 15, aos 17 Bowen aumentou e Soucek deixou o placar largo. No segundo, os Gunners buscaram. UM TEMPO DE CADASe no primeiro tempo o West Ham dominou, no segundo também foi bem. Mas o placar foi do Arsenal. Com dois gols contra e um de Lacazette, os Gunners buscaram o placar.
CONTRA E A FAVORSoucek foi quem marcou o segundo gol do West Ham. Mas ele também foi quem marcou o primeiro gol do Arsenal, contra a própria baliza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados