Arsenal sai atrás em jogo de seis gols, mas busca empate improvável com o West Ham no clássico de Londres

O clássico de Londres não parecia que terminaria empatado, mas foi assim que encerrou. O West Ham recebeu o Arsenal e empataram em 3 a 3. Lingard, Bowen e Soucek marcaram para os mandantes, enquanto Soucek e Dawson, contra, e Lacazette garantiram a igualdade.
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PARTIDA AGITADACom 32 minutos do primeiro tempo, o Arsenal perdia por 3 a 0. Lingard abriu o placar com 15, aos 17 Bowen aumentou e Soucek deixou o placar largo. No segundo, os Gunners buscaram. UM TEMPO DE CADASe no primeiro tempo o West Ham dominou, no segundo também foi bem. Mas o placar foi do Arsenal. Com dois gols contra e um de Lacazette, os Gunners buscaram o placar.
CONTRA E A FAVORSoucek foi quem marcou o segundo gol do West Ham. Mas ele também foi quem marcou o primeiro gol do Arsenal, contra a própria baliza.