Arsenal renova empréstimo de Ceballos por mais uma temporada

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O Arsenal anunciou a renovação do empréstimo do meio-campista Dani Ceballos, que pertence ao Real Madrid, por mais um temporada. O espanhol foi peça importante dos Gunners no último ano e se identificou muito atuando no clube londrino.- Estou muito feliz por ter voltado a um clube em que me sinto importante - disse Ceballos.

O atleta fez 37 jogos com o Arsenal na última temporada e continuará usando a camisa 8.