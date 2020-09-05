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futebol

Arsenal renova empréstimo de Ceballos por mais uma temporada

Atleta se destacou na última época com a camisa vermelha e fica mais um ano em Londres...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 15:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 15:37
Crédito: Reprodução
O Arsenal anunciou a renovação do empréstimo do meio-campista Dani Ceballos, que pertence ao Real Madrid, por mais um temporada. O espanhol foi peça importante dos Gunners no último ano e se identificou muito atuando no clube londrino.- Estou muito feliz por ter voltado a um clube em que me sinto importante - disse Ceballos.
O atleta fez 37 jogos com o Arsenal na última temporada e continuará usando a camisa 8.
- Estamos muito contentes por ter o Dani de volta conosco na nova temporada. Todos conhecemos suas qualidades após uma campanha impressionante de 2019/20, que terminou com ele desempenhando um papel fundamental no nosso sucesso na Copa da Inglaterra. Estamos entusiasmados por adicionar Dani à lista de jogadores de qualidade que estamos trazendo - disse Arteta.

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