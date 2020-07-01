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futebol

Arsenal renova contrato de jovem Bukayo Sako e Arteta elogia

Jogador de 18 anos é um dos grandes destaques do time na temporada com três gols e 10 assistências. Tempo do novo vínculo não foi informado pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 13:43

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 13:43

Crédito: Sako renovou contrato com o Arsenal nesta quarta-feira (Twitter: Divulgação/Arsenal
O Arsenal assinou um contrato de longa duração com o ponta esquerda Bukayo Saka, de apenas 18 anos. O acordo com a jovem promessa e um dos principais jogadores do elenco foi firmado nesta quarta-feira, mas o período não foi divulgado. O jogador ficou feliz em estender sua estadia em Londres e se declarou para o clube inglês.
- Londres é minha casa. Arsenal é meu time. Estou feliz de anunciar a extensão do meu contrato. Eu amo jogar por esse clube. O trabalho duro segue para que eu possa continuar vivendo o meu sonho.
O técnico Mikel Arteta também se mostrou contente e elogiou a joia da equipe.
- Sako é um jovem talentoso e inteligente. Ele me impressionou com sua ética de trabalho, sua atitude para aprender e se adaptar. Estou feliz por continuar trabalhando com ele, para desenvolvê-lo ainda mais e para nos ajudar a alcançar nossos objetivos.
Além dos elogios do técnico espanhol, o jogador também recebeu comentários positivos de Edu Gaspar, diretor técnico do Arsenal. Na atual temporada, Sako participou de 33 jogos e foi responsável por anotar três gols e dar 10 assistências.E MAIS:Arsenal usa David Luiz para contratar Thiago SilvaBayern entra em acordo com Barça e renova contrato de CoutinhoPai e irmão de Griezmann criticam Quique Setién nas redes sociaisBayern de Munique anuncia Tanguy Kouassi, jovem zagueiro ex-PSG E MAIS:

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