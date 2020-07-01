Arsenal renova contrato de jovem Bukayo Sako e Arteta elogia

Crédito: Sako renovou contrato com o Arsenal nesta quarta-feira (Twitter: Divulgação/Arsenal

O Arsenal assinou um contrato de longa duração com o ponta esquerda Bukayo Saka, de apenas 18 anos. O acordo com a jovem promessa e um dos principais jogadores do elenco foi firmado nesta quarta-feira, mas o período não foi divulgado. O jogador ficou feliz em estender sua estadia em Londres e se declarou para o clube inglês.

- Londres é minha casa. Arsenal é meu time. Estou feliz de anunciar a extensão do meu contrato. Eu amo jogar por esse clube. O trabalho duro segue para que eu possa continuar vivendo o meu sonho.

O técnico Mikel Arteta também se mostrou contente e elogiou a joia da equipe.

- Sako é um jovem talentoso e inteligente. Ele me impressionou com sua ética de trabalho, sua atitude para aprender e se adaptar. Estou feliz por continuar trabalhando com ele, para desenvolvê-lo ainda mais e para nos ajudar a alcançar nossos objetivos.