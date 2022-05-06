Arsenal renova contrato com técnico Mikel Arteta, que fica até 2025

O Arsenal anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato de Mikel Arteta. O novo vínculo do treinador vai até junho de 2025. Os Gunners estão na briga pela classificação à Champions League nesta reta final de temporada.> Faltam 200 dias! Veja motivos que farão a Copa do Mundo do Qatar ser única na história do torneio

- Queremos levar o clube para o próximo nível e competir realmente com as principais equipes. Para isso, temos que jogar na Liga dos Campeões. Temos que ser capazes de evoluir a equipe, melhorar nossos jogadores, melhorar todos os departamentos, gerar ainda mais conexão com nossos torcedores, melhorar a atmosfera nos Emirados, ser capaz de recrutar os melhores, os melhores talentos e as melhores pessoas para este clube conduzir este projeto a esse nível - disse Arteta.

Arteta atuou como jogador no Arsenal e começou sua carreira de treinador em 2016, sendo auxiliar técnico de Pep Guardiola no Manchester City. Em 2019, assumiu o comando dos Gunners e, desde então, conquistou uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.

Em março, surgiu a especulação de que Tite iria assumir o Arsenal após a Copa do Mundo, quando o treinador deixará a Seleção Brasileira. Porém, o técnico negou que houvesse uma negociação entre as partes.