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futebol

Arsenal renova contrato com técnico Mikel Arteta, que fica até 2025

Técnico luta por uma vaga na Champions e amplia vínculo com os Gunners
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Publicado em 06 de Maio de 2022 às 09:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 09:10
O Arsenal anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato de Mikel Arteta. O novo vínculo do treinador vai até junho de 2025. Os Gunners estão na briga pela classificação à Champions League nesta reta final de temporada.> Faltam 200 dias! Veja motivos que farão a Copa do Mundo do Qatar ser única na história do torneio
- Queremos levar o clube para o próximo nível e competir realmente com as principais equipes. Para isso, temos que jogar na Liga dos Campeões. Temos que ser capazes de evoluir a equipe, melhorar nossos jogadores, melhorar todos os departamentos, gerar ainda mais conexão com nossos torcedores, melhorar a atmosfera nos Emirados, ser capaz de recrutar os melhores, os melhores talentos e as melhores pessoas para este clube conduzir este projeto a esse nível - disse Arteta.
Arteta atuou como jogador no Arsenal e começou sua carreira de treinador em 2016, sendo auxiliar técnico de Pep Guardiola no Manchester City. Em 2019, assumiu o comando dos Gunners e, desde então, conquistou uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra.
Em março, surgiu a especulação de que Tite iria assumir o Arsenal após a Copa do Mundo, quando o treinador deixará a Seleção Brasileira. Porém, o técnico negou que houvesse uma negociação entre as partes.
Crédito: ArtetaseguenoArsenalaté2025(Foto:Divulgação/Arsenal

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