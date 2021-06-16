Arsenal rejeita oferta do Aston Villa por jovem promessa do clube

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP

O Arsenal recusou uma oferta de 25 milhões de libras (R$ 177 milhões) do Aston Villa por Emile Smith-Rowe, segundo o "Daily Mail". O jovem meio-campista também é especulado no Real Madrid em negócio que pode envolver ida de Odegaard para os Gunners em definitivo.A equipe de Birmingham tem grandes planos para a próxima temporada e atua com força neste mercado de transferência. A equipe de Dean Smith já venceu o time londrino em uma disputa pela contratação de Emiliano Buendia, ex-Norwich.

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Além de Smith-Rowe, o Aston Villa também mira a contratação de James Ward-Prowse, principal destaque do Southampton. No entanto, ainda não há informações sobre uma proposta oficial realizada pelo jogador que também atua na seleção inglesa.