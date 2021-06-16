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futebol

Arsenal rejeita oferta do Aston Villa por jovem promessa do clube

Emile Smith-Rowe é alvo da equipe de Birmingham e também é especulado no Real Madrid em possível operação envolvendo ida de Odegaard para os Gunners...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jun 2021 às 13:33

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 13:33

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
O Arsenal recusou uma oferta de 25 milhões de libras (R$ 177 milhões) do Aston Villa por Emile Smith-Rowe, segundo o "Daily Mail". O jovem meio-campista também é especulado no Real Madrid em negócio que pode envolver ida de Odegaard para os Gunners em definitivo.A equipe de Birmingham tem grandes planos para a próxima temporada e atua com força neste mercado de transferência. A equipe de Dean Smith já venceu o time londrino em uma disputa pela contratação de Emiliano Buendia, ex-Norwich.
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Além de Smith-Rowe, o Aston Villa também mira a contratação de James Ward-Prowse, principal destaque do Southampton. No entanto, ainda não há informações sobre uma proposta oficial realizada pelo jogador que também atua na seleção inglesa.
O jovem do Arsenal tem contrato até 2023 e o clube busca entrar em acordo por uma renovação contratual. No entanto, uma investida oficial do Real Madrid pode mudar a situação, uma vez que Odegaard era tido como peça chave no plantel de Arteta.

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