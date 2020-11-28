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futebol

Arsenal recebe o Wolverhampton pelo Inglês neste domingo

Gunners têm compromisso em confronto direto contra os Wolves e precisam da vitória para voltar a sonhar com a parte de cima da tabela. Partida será em Londres...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 17:39

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 17:39

Crédito: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP
Pela décima rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal entra em campo neste domingo. Jogando em casa, os Gunners recebem o Wolverhampton, que tem um ponto a mais que os londrinos. O jogo acontece às 16h15 (de Brasília), no Emirates Stadium. A ESPN Brasil transmite o confronto.
+ Veja a tabela da Premier LeaguePARA SUBIR NA TABELAApós um começo inconstante, o Arsenal precisa da vitória para voltar a sonhar com a parte de cima da tabela. Vindo de dois jogos sem vitória, os Gunners têm um confronto direto neste momento da competição e podem ultrapassar os Wolves em caso de vitória.
DESFALQUES​O Arsenal não terá à disposição o atacante Pépé, que está suspenso, além de outros nomes importantes, como Partey, Willian e David Luiz, também serem possíveis desfalques. No Wolverhampton, Jonny Castro, lesionado, e Romain Saïss, com Covid-19, estão fora.
FALA, TREINADOR​- É um jogo muito difícil, com certeza é uma das equipes mais organizadas do campeonato. Eles estão juntos há muito tempo, mostraram em grandes jogos contra grandes adversários como podem ser difíceis, então espero um jogo difícil contra uma equipe que domina quase todos os aspectos do jogo. Eles sabem exatamente o que fazer - disse Mikel Arteta.
PROVÁVEIS TIMESArsenal: Leno; Bellerín, Holding, Gabriel Magalhães e Tierney; Dani Ceballos, Xhaka, Reiss Nelson, Willock; Aubameyang e Lacazette.
Wolverhampton: Rui Patrício; Boly, Coady e Kilman; Nelson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves e Ait-Nouri; Pedro Neto, Daniel Podence e Raúl Jiménez.

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