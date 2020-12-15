Arsenal recebe o Southampton precisando vencer para subir na tabela da Premier League

Em má fase no Campeonato Inglês, o Arsenal terá um adversário complicado pela frente. Nesta quarta-feira, os Gunners recebem o Southampton, quarto colocado, às 15h (horário de Brasília). A equipe de Arteta precisa vencer para sair da parte de baixo da tabela.

- Sabemos que eles estão em um momento muito bom, estão construindo algo com o tempo e você vê os resultados e a progressão que a equipe tem tido - no ano passado eles tiveram algumas dificuldades por um período, eles superaram isso, parecem muito fortes e são uma equipe muito perigosa - disse.