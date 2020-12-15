Arsenal recebe o Southampton precisando vencer para subir na tabela da Premier League

Em má fase no Campeonato Inglês, o Arsenal terá um adversário complicado pela frente. Nesta quarta-feira, os Gunners recebem o Southampton, quarto colocado, às 15h (horário de Brasília). A equipe de Arteta precisa vencer para sair da parte de baixo da tabela.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEMikel Arteta, treinador do Arsenal, projetou uma partida difícil contra o Southampton.
- Sabemos que eles estão em um momento muito bom, estão construindo algo com o tempo e você vê os resultados e a progressão que a equipe tem tido - no ano passado eles tiveram algumas dificuldades por um período, eles superaram isso, parecem muito fortes e são uma equipe muito perigosa - disse.
FICHA TÉCNICA:Arsenal x SouthamptonData e horário: 16/12/2020, às 15h (de Brasília)Local: Emirates Stadium (Londres, ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:Arsenal (Treinador: Mikel Arteta)Leno; Maitland-Niles, Holding, Gabriel, Tierney; Elneny, Ceballos; Willian, Lacazette, Saka; Aubameyang
Desfalques: Thomas Partey (lesão); Héctor Bellerín e Granit Xhaka (suspensos); Gabriel Martinelli, Kolasinac, David Luiz e Reiss Nelson (dúvidas)
Southampton (Treinador: Ralph Hasenhüttl)McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Redmond; Adams, Ings
Desfalques: Nenhum