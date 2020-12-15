Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arsenal recebe o Southampton precisando vencer para subir na tabela da Premier League
futebol

Arsenal recebe o Southampton precisando vencer para subir na tabela da Premier League

Gunners estão na 15ª colocação e somam apenas 13
pontos em 12 partidas. Adversário está no G4 do Inglês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 15:34

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 15:34

Crédito: BEN STANSALL / POOL / AFP
Em má fase no Campeonato Inglês, o Arsenal terá um adversário complicado pela frente. Nesta quarta-feira, os Gunners recebem o Southampton, quarto colocado, às 15h (horário de Brasília). A equipe de Arteta precisa vencer para sair da parte de baixo da tabela.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEMikel Arteta, treinador do Arsenal, projetou uma partida difícil contra o Southampton.
- Sabemos que eles estão em um momento muito bom, estão construindo algo com o tempo e você vê os resultados e a progressão que a equipe tem tido - no ano passado eles tiveram algumas dificuldades por um período, eles superaram isso, parecem muito fortes e são uma equipe muito perigosa - disse.
FICHA TÉCNICA:Arsenal x SouthamptonData e horário: 16/12/2020, às 15h (de Brasília)Local: Emirates Stadium (Londres, ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:Arsenal (Treinador: Mikel Arteta)Leno; Maitland-Niles, Holding, Gabriel, Tierney; Elneny, Ceballos; Willian, Lacazette, Saka; Aubameyang
Desfalques: Thomas Partey (lesão); Héctor Bellerín e Granit Xhaka (suspensos); Gabriel Martinelli, Kolasinac, David Luiz e Reiss Nelson (dúvidas)
Southampton (Treinador: Ralph Hasenhüttl)McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Redmond; Adams, Ings
Desfalques: Nenhum

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto
Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados