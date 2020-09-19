Arsenal reage no 2º tempo, bate West Ham e segue com 100% no Inglês

Com uma vitória decidida aos 40 minutos do segundo tempo, o Arsenal manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês. Neste sábado, o time do técnico Mikel Arteta derrotou o West Ham por 2 a 1, no Emirates Stadium, em Londres, em partida da segunda rodada. Depois de abrirem o placar com Lacazette, os Gunners sofreram com a marcação azul e viram Michail Antonio deixar tudo igual. No fim da segunda etapa, Eddie Nketiah apareceu para definir o resultado.NO EMBALOO Arsenal tem agora duas vitórias em duas partidas e ocupa a segunda colocação na tabela, com seis pontos, assim como o líder Everton. O West Ham perdeu mais uma oportunidade de somar os seus primeiros pontos e aparece em 18º lugar.POSSE DE BOLA NÃO AJUDAO Arsenal dominou a posse de bola, com 65% de aproveitamento no primeiro tempo, mas pouco conseguiu transformar o dado em eficiência ofensiva, muito em razão da boa marcação dos comandados de David Moyes, que mudou o 4-2-3-1 para uma linha de três na zaga e acrescentou um homem no meio de campo. O brasileiro William esteve apagado. TRABALHO COLETIVO DÁ FRUTOO único chute certeiro veio com Lacazette, que abriu o placar aos 25 minutos, após receber de Aubameyang. A jogada foi revisada pelo VAR, e as imagens mostraram que a posição do atacante era legal.DRAMA E APREENSÃO DOS GUNNERSA pressão era toda do Arsenal na saída de bola do adversário, mas um vacilo da defesa levou ao primeiro contra-ataque eficiente do West Ham. Pelo lado direito, Antonio recebeu de e deixou tudo igual aos 44 minutos. PROMESSA SALVA O ARSENALO atacante inglês quase anotou o segundo, de cabeça, na volta do intervalo, mas acabou acertando a trave. O West Ham encontrava os espaços e tomava conta da partida. Mikel Arteta reagiu com substituições, e o resultaso veio. Pela esquerda, Saka encontrou Ceballos, e o francês tocou para Nketiah estufar as redes.