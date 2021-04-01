Arsenal reacende interesse por meio-campista do RB Leipzig

O Arsenal está reacendendo seu desejo pela contratação de Nkunku, do RB Leipzig, segundo a “SkySports”. Os Gunners olham para o jogador desde os tempos de Paris Saint-Germain e a boa temporada do francês, com seis gols e sete assistências somando todas as competições, chama a atenção.Além dos ingleses, a imprensa internacional reportou que o Real Madrid também observa o meio-campista e que o técnico Zinedine Zidane vem acompanhando o progresso do jovem de 23 anos. Apesar dos rumores, o camisa 18 tem contrato com a equipe dirigida por Julian Nagelsmann até 2024.