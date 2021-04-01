Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal reacende interesse por meio-campista do RB Leipzig

Nkunku vem chamando a atenção nas últimas duas temporadas por conta das boas atuações. Real Madrid também observa a evolução do jogador francês...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 10:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 10:57
Crédito: Ronny HARTMANN / AFP
O Arsenal está reacendendo seu desejo pela contratação de Nkunku, do RB Leipzig, segundo a “SkySports”. Os Gunners olham para o jogador desde os tempos de Paris Saint-Germain e a boa temporada do francês, com seis gols e sete assistências somando todas as competições, chama a atenção.Além dos ingleses, a imprensa internacional reportou que o Real Madrid também observa o meio-campista e que o técnico Zinedine Zidane vem acompanhando o progresso do jovem de 23 anos. Apesar dos rumores, o camisa 18 tem contrato com a equipe dirigida por Julian Nagelsmann até 2024.
> Veja a tabela da Bundesliga
O RB Leipzig deve sofrer para segurar seus principais jogadores, mas na última janela já perdeu Timo Werner e o Bayern acertou a contratação de Upamecano para o final da temporada. Além de Nkunku, o meia Sabitzer e o zagueiro Konaté também estão sendo fortemente especulados no futebol inglês.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arsenal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados