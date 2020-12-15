Arsenal quer chegar a um acordo com Özil para extensão de contrato

A novela entre Mesut Özil e o Arsenal está longe de ter um fim. Em entrevista à imprensa inglesa, o diretor técnico do clube, Edu Gaspar, revelou que o clube inglês tenta chegar a um acordo com o meio-campista para renovar seu contrato.

- Conversei com Özil e com o seu agente sobre algumas possibilidades. Não queremos um confronto. Estamos tentando um acordo que ajude ambas as partes. É bastante claro a forma como nós vemos o seu futuro no clube - afirmou.Com o salário mais alto do elenco, Özil não foi inscrito na Premier League e nem na Liga Europa desta temporada. O meio-campista alemão vem tendo problemas com o treinador Mikel Arteta e já havia deixado pública a sua vontade de deixar o clube.