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futebol

Arsenal quer chegar a um acordo com Özil para extensão de contrato

Meio-campista alemão não vem sendo utilizado por Arteta
e tem vínculo apenas até o final da atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 13:58

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 13:58

Crédito: AFP
A novela entre Mesut Özil e o Arsenal está longe de ter um fim. Em entrevista à imprensa inglesa, o diretor técnico do clube, Edu Gaspar, revelou que o clube inglês tenta chegar a um acordo com o meio-campista para renovar seu contrato.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
- Conversei com Özil e com o seu agente sobre algumas possibilidades. Não queremos um confronto. Estamos tentando um acordo que ajude ambas as partes. É bastante claro a forma como nós vemos o seu futuro no clube - afirmou.Com o salário mais alto do elenco, Özil não foi inscrito na Premier League e nem na Liga Europa desta temporada. O meio-campista alemão vem tendo problemas com o treinador Mikel Arteta e já havia deixado pública a sua vontade de deixar o clube.

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