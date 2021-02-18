Arsenal promete barca no elenco, e David Luiz não deverá ter o contrato renovado

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O Arsenal promete uma reformulação no elenco para a próxima temporada, e o zagueiro David Luiz deverá deixar o clube inglês em julho. Com contrato somente até o mês de junho, o brasileiro não deverá ter o vínculo renovado, de acordo com a imprensa britânica.

+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo o jornal "The Sun", outros nomes deverão deixar os Gunners, como o atacante Lacazette e os meio-campistas Guendouzi e Torreira. Os dois últimos estão emprestados e não serão aproveitados pelo técnico Mikel Arteta.

O grande problema para o time londrino fica por conta do atacante francês, que recebe um alto salário, e foi contratado em 2017 por 46,5 milhões de libras (cerca de R$ 200 milhões à época). De acordo com a publicação, o clube entende que não conseguirá recuperar o valor investido pelo atleta de 29 anos.

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