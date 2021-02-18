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futebol

Arsenal promete barca no elenco, e David Luiz não deverá ter o contrato renovado

Brasileiro tem alto salário nos Gunners, de acordo com a imprensa inglesa, e clube passa por dificuldades financeiras. Lacazette, Guendouzi e Torreira deverão ser vendidos...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 17:35

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 17:35

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
O Arsenal promete uma reformulação no elenco para a próxima temporada, e o zagueiro David Luiz deverá deixar o clube inglês em julho. Com contrato somente até o mês de junho, o brasileiro não deverá ter o vínculo renovado, de acordo com a imprensa britânica.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo o jornal "The Sun", outros nomes deverão deixar os Gunners, como o atacante Lacazette e os meio-campistas Guendouzi e Torreira. Os dois últimos estão emprestados e não serão aproveitados pelo técnico Mikel Arteta.
O grande problema para o time londrino fica por conta do atacante francês, que recebe um alto salário, e foi contratado em 2017 por 46,5 milhões de libras (cerca de R$ 200 milhões à época). De acordo com a publicação, o clube entende que não conseguirá recuperar o valor investido pelo atleta de 29 anos.
+ Seleção Brasileira está em qual posição? Confira o top 20 do primeiro ranking da Fifa em 2021
Ainda de acordo com o periódico, o Arsenal deve 120 milhões de libras (R$ 907 milhões) ao Banco da Inglaterra correspondentes a um empréstimo. Com a crise financeira em decorrência da Covid-19, o clube precisa fazer caixa para não se complicar ainda mais.

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