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futebol

Arsenal pretende contratar Thomas Partey, do Atlético de Madrid

Segundo o 'Mirror', Gunners querem o volante, de 27 anos, e estão dispostos a pagar multa de R$ 298 milhões. Além dos londrinos, PSG, Real Madrid e Valencia monitoram o atleta...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2020 às 13:22
Crédito: AFP
Apesar da pandemia, o Arsenal já planeja sua equipe para a próxima temporada. Após renovar contrato com David Luiz e acertar a contratação de Pablo Mari, os Gunners querem Thomas Partey, do Atlético de Madrid, e estão dispostos a pagar multa 50 milhões de euros (R$ 298,7 milhões).
Segundo o jornal inglês 'Mirror', o clube londrino terá a concorrência de Paris Saint-Germain, Real Madrid e Valencia, que monitoram o voltante, de 27 anos. O ganês é um dos nomes que estão na pauta do treinador Mikel Arteta para dar experiência ao meio-campo do Arsenal.
Desde que subiu aos profissionais, Partey já foi emprestado a equipes como Mallorca e Almería. Porém, desde que voltou aos Colchoneros, na temporada 2015-16, se firmou sob o comando de Diego Simeone e disputou 178 jogos e marcou 15 gols pelo time da capital espanhola. Ele também conquistou a Liga Europa e uma Supercopa da Europa pelo Atlético.E MAIS:Thiago Alcântara rejeita renovação de contrato com o Bayern MuniqueLazio perto de fechar com Marash Kumbulla, do Hellas VeronaDe olho no mercado, Lyon quer zagueiro Gabriel Paulista, do ValenciaHaaland afirma: 'Não penso em deixar o Borussia Dortmund agora'Elenco do PSG se apresenta para primeiro treino em três mesesArsenal vence Southampton e conquista primeiros pontos depois do retorno da Premier League E MAIS:

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