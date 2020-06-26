Arsenal pretende contratar Thomas Partey, do Atlético de Madrid

Apesar da pandemia, o Arsenal já planeja sua equipe para a próxima temporada. Após renovar contrato com David Luiz e acertar a contratação de Pablo Mari, os Gunners querem Thomas Partey, do Atlético de Madrid, e estão dispostos a pagar multa 50 milhões de euros (R$ 298,7 milhões).

Segundo o jornal inglês 'Mirror', o clube londrino terá a concorrência de Paris Saint-Germain, Real Madrid e Valencia, que monitoram o voltante, de 27 anos. O ganês é um dos nomes que estão na pauta do treinador Mikel Arteta para dar experiência ao meio-campo do Arsenal.

Desde que subiu aos profissionais, Partey já foi emprestado a equipes como Mallorca e Almería. Porém, desde que voltou aos Colchoneros, na temporada 2015-16, se firmou sob o comando de Diego Simeone e disputou 178 jogos e marcou 15 gols pelo time da capital espanhola. Ele também conquistou a Liga Europa e uma Supercopa da Europa pelo Atlético.E MAIS:Thiago Alcântara rejeita renovação de contrato com o Bayern MuniqueLazio perto de fechar com Marash Kumbulla, do Hellas VeronaDe olho no mercado, Lyon quer zagueiro Gabriel Paulista, do ValenciaHaaland afirma: 'Não penso em deixar o Borussia Dortmund agora'Elenco do PSG se apresenta para primeiro treino em três mesesArsenal vence Southampton e conquista primeiros pontos depois do retorno da Premier League E MAIS: