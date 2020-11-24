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futebol

Arsenal prepara oferta por meio-campista do Sheffield United

Clube londrino já disputou contratação de Sander Berge em janeiro, mas perdeu disputa. Clube quer aproveitar possível rebaixamento do rival para seduzir jovem jogador...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 11:16

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 11:16

Crédito: Arsenal quer reforçar o meio de campo com Sander Berge (Andrew Boyers / AFP
O Arsenal está preparando uma oferta pelo meio-campista Sander Berge, do Sheffield United, segundo o jornal “VG”, da Noruega. Os Gunners tentaram a contratação do jovem de 22 anos em janeiro, mas perderam a disputa para os rivais da Inglaterra. Apesar disso, Arteta insiste no jogador para reforçar o setor.
Com apenas um ponto em nove jogos, o Sheffield ocupa a lanterna do Campeonato Inglês e os londrinos querem se aproveitar dessa situação para seduzir o atleta. No entanto, a operação não deve acontecer nesta próxima janela de transferências, mas apenas ao final da atual temporada.
Berge já foi muito elogiado por Chris Wilder, seu treinador, mas é monitorado por grandes times do país, como Liverpool, Manchester United e Tottenham. Desde que foi contratado, o norueguês fez 26 partidas pelo Sheffield United, marcou dois gols e deu outras duas assistências.

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