Arsenal prepara oferta por meio-campista do Sheffield United

Crédito: Arsenal quer reforçar o meio de campo com Sander Berge (Andrew Boyers / AFP

O Arsenal está preparando uma oferta pelo meio-campista Sander Berge, do Sheffield United, segundo o jornal “VG”, da Noruega. Os Gunners tentaram a contratação do jovem de 22 anos em janeiro, mas perderam a disputa para os rivais da Inglaterra. Apesar disso, Arteta insiste no jogador para reforçar o setor.

Com apenas um ponto em nove jogos, o Sheffield ocupa a lanterna do Campeonato Inglês e os londrinos querem se aproveitar dessa situação para seduzir o atleta. No entanto, a operação não deve acontecer nesta próxima janela de transferências, mas apenas ao final da atual temporada.