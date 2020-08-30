Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal prepara oferta de R$ 325 milhões por Houssem Aouar, do Lyon

Meio-campista francês fez uma grande temporada e atrai interesse de gigantes europeus...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2020 às 16:07

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 16:07

Crédito: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP
Despertando o interesse de grandes clubes europeus, Houssem Aouar pode ser o novo reforço do Arsenal. De acordo com o "Calciomercato", os Gunners preparam uma oferta de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões) pelo jogador.
Um dos principais jogadores do Lyon na última temporada, Aouar é monitorado por Juventus e Manchester City. Juninho Pernambucano, diretor de futebol do clube francês, não garantiu a permanência do meio-campista.
Formado no Lyon, Aouar estreou pela equipe principal em 2016. São 136 partidas e 24 gols marcados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câmara do ES abre concurso público com salário de até R$ 8,3 mil
Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro
Imagem de destaque
Navios que não chegam: omissão de escala passa a ser objeto de responsabilização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados