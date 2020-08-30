Arsenal prepara oferta de R$ 325 milhões por Houssem Aouar, do Lyon

Despertando o interesse de grandes clubes europeus, Houssem Aouar pode ser o novo reforço do Arsenal. De acordo com o "Calciomercato", os Gunners preparam uma oferta de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões) pelo jogador.
Um dos principais jogadores do Lyon na última temporada, Aouar é monitorado por Juventus e Manchester City. Juninho Pernambucano, diretor de futebol do clube francês, não garantiu a permanência do meio-campista.
Formado no Lyon, Aouar estreou pela equipe principal em 2016. São 136 partidas e 24 gols marcados.