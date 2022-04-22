futebol

Arsenal pode ser o destino de Gabriel Jesus na próxima temporada

De acordo com o ‘The Athletic’, o atacante é um desejo dos Gunners, que buscam reforçar o setor ofensivo após a saída de Aubameyang
Publicado em 22 de Abril de 2022 às 16:37

Gabriel Jesus já tem um destino para a próxima temporada! De acordo com o jornal ‘The Athletic’, o Arsenal mira a contratação do atacante. O brasileiro tem contrato com o Manchester City até 2023, mas deve estar de saída do clube.> Trajetória de Gabriel Jesus no Manchester City teve altos e baixos
Ainda segundo o jornal, negociações entre o diretor técnico do Arsenal, Edu Gaspar, e os representantes de Gabriel Jesus vem acontecendo há meses. O atacante estaria aberto para ouvir a proposta do clube londrino.
Gabriel Jesus deve sair do Manchester City devido a uma provável chegada de Haaland no clube. Ao que tudo indica, o atacante norueguês vai acertar com os Citizens para a próxima temporada e terá o maior salário da Premier League.
O Arsenal busca se reforçar no setor ofensivo devido à saída de Aubameyang para o Barcelona e enquanto o futuro de Lacazette segue indefinido.
Na atual temporada, Gabriel Jesus atuou em 23 jogos pelo Manchester City, marcando três gols e dando oito assistências.
