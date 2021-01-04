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futebol

Arsenal pode envolver jogadores em operação por Emiliano Buendía

Atacante argentino está na mira do técnico Mikel Arteta para a janela de transferências de janeiro. Buendía é um dos principais destaques do Norwich na Championship...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2021 às 10:25

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 10:25

Crédito: Buendía pode voltar a jogar na Premier League nesta temporada (AFP
O Arsenal está disposto a envolver jogadores na negociação pela contratação do atacante Emiliano Buendía, do Norwich, segundo o “The Independent”. O técnico Mikel Arteta quer que os Gunners se movimentem na janela de transferências de janeiro e o argentino é visto como uma peça que pode melhorar o elenco.Assim, Joe Willock e Reiss Nelson são dois nomes que podem deixar o clube londrino este mês e fazer parte do grupo que é líder da Championship, a segunda divisão inglesa. O Norwich pede, inicialmente, cerca de 40 milhões de libras (R$ 284 milhões) e os jovens atletas poderiam diminuir o valor da operação.
> Veja a tabela da Premier League
Aos 24 anos, Buendía já participou de 19 jogos nesta temporada, marcou sete gols e foi responsável por outras sete assistências. Daniel Farke, técnico dos Canários, não contempla a saída do argentino, mas a oportunidade de vestir a camisa de um dos maiores clubes do país pode ser fator decisivo na hora da escolha do atleta.

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