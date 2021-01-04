Arsenal pode envolver jogadores em operação por Emiliano Buendía

O Arsenal está disposto a envolver jogadores na negociação pela contratação do atacante Emiliano Buendía, do Norwich, segundo o “The Independent”. O técnico Mikel Arteta quer que os Gunners se movimentem na janela de transferências de janeiro e o argentino é visto como uma peça que pode melhorar o elenco.Assim, Joe Willock e Reiss Nelson são dois nomes que podem deixar o clube londrino este mês e fazer parte do grupo que é líder da Championship, a segunda divisão inglesa. O Norwich pede, inicialmente, cerca de 40 milhões de libras (R$ 284 milhões) e os jovens atletas poderiam diminuir o valor da operação.