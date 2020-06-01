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futebol

Arsenal planeja renovar contrato de Aubameyang após especulações

Clube inglês quer afastar interesse de potenciais compradores e garantir permanência do principal jogador do time. PSG e Inter de Milão são dados como alvos descartados...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2020 às 16:19

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 16:19

Crédito: AFP
O Arsenal ofereceu uma proposta para renovação de contrato do atacante Aubameyang, de acordo com o “L’Equipe”. O gabonês só tem apenas um ano de vínculo com os Gunners e o clube quer afastar o interesse de gigantes europeus e não correr o risco de perder a principal estrela do elenco.
Aos 30 anos, o atleta tinha o Paris Saint-Germain como um dos principais alvos, mas os franceses acertaram no último domingo a contratação de Mauro Icardi. A Inter de Milão, que também foi alvo de especulações, busca atletas para outras áreas, como Tonali e Kumbulla. Com isso, o camisa 14 não é prioridade.
Um dos grandes problemas do Arsenal é que o clube não se classifica para uma Liga dos Campeões desde a chegada de Aubameyang. Nesta temporada, a equipe está fracassando mais uma vez e segue oito pontos atrás do quarto colocado e corre o risco de não jogar nem a próxima Liga Europa.
Apesar disso, os londrinos tentam amarrar uma situação contratual que favoreça o centroavante e que o convença a permanecer no futebol inglês. Desde sua chegada, o atacante já marcou 61 gols em 97 partidas.E MAIS:Sérgio Conceição pode alcançar feito histórico no futebol portuguêsMessi não ativa cláusula e segue no Barcelona por mais uma temporadaTreino do Liverpool é marcado por apoio ao movimento Black Lives MatterAlba afirma que elenco está melhor do que quando houve a paralisaçãoDescobridor de Ronaldo conta que não acreditava na idade do fenômeno E MAIS:

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