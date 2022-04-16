Arsenal perde para o Southampton, mas ainda fica perto do G4 da Premier League

Com gol de Jan Bednarek aos 44 do primeiro tempo, o Arsenal perdeu de 1 a 0 para o Southampton, neste sábado, fora de casa, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, de 2021/2022. Confira a tabela do Campeonato Inglês

Com o resultado, o Arsenal está em sexto lugar, com 54 pontos, atrás do rival Tottenham (57) e do Manchester United (54), que têm um jogo a mais: 32 a 31. Também neste sábado, o Tottenham perdeu e o United venceu. Já o Southampton está em 12º lugar, com 39 pontos.

Na Inglaterra, os quatro primeiros vão para a Champions. No momento, os três primeiros são Manchester City (74), Liverpool (73) e Chelsea (62). Ao que tudo indica, eles vão para a principal competição europeia em 2022/23.

O Arsenal volta a campo agora contra o arquirrival Chelsea, na próxima quarta-feira, às 15h45, em partida atrasada da 25ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge, casa dos Blues. Já o Southampton visitará o Burnley, no mesmo horário, mas no dia seguinte e em jogo da 30ª jornada.