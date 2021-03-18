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Arsenal perde para o Olympiacos em casa, mas avança às quartas de final da Liga Europa

Com vitória por 3 a 1 no jogo de ida, Gunners se garantem na soma dos placares. Aubameyang perde três chances claras de gol ao longo da partida...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 16:47

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 16:47
Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
O Arsenal está classificado para as quartas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, os Gunners receberam o Olympiacos pela partida de volta das oitavas de final da competição e, graças à vitória por 3 a 1 na ida, garantiram a vaga. Com gol de El Arab, os gregos venceram por 1 a 0 no Emirates Stadium.
+ Veja a tabela da Liga EuropaCHANCES DOS DOIS LADOSAs duas equipes tiveram oportunidade de balançar as redes na etapa inicial, mas os times foram para o intervalo com o placar zerado. Pelo lado do Olympiacos, El Arab recebeu chutão do goleiro José Sá, ficou cara a cara com Leno, mas viu o arqueiro londrino fazer boa defesa. Pouco depois, Aubameyang recebeu passe dentro da área, mas, livre de marcação, mandou por cima.
CONTRA-ATAQUENo segundo tempo, o Olympiacos abriu o placar aos cinco minutos com gol de El Arab em rápido contra-ataque. Ceballos perdeu a bola no setor ofensivo e Masouras partiu em velocidade. O camisa 19 entregou a bola para o centroavante marroquino, que encarou a marcação de David Luiz e bateu forte. A bola desviou em Gabriel Magalhães e entrou.
NÃO ERA O DIA DELEAos 35 minutos da etapa final, o Arsenal teve a chance de empatar o jogo com Aubameyang, mas não era o dia do camisa 14. Em rápido contra-ataque, Odegaard entregou para o gabonês, que percorreu todo o campo de ataque livre. O atacante ficou frente a frente com o goleiro, bateu de cavadinha, mas mandou para fora. Aos 41, Gabriel Martinelli fez bela jogada pela esquerda e entregou para Auba, que tentou de letra e José Sá evitou. No rebote, ele tentou de voleio, mas mandou por cima.
+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
SEQUÊNCIAClassificado para as quartas de final da Liga Europa, o Arsenal agora aguarda o sorteio da Uefa para saber quem será seu adversário. O evento acontecerá nesta sexta-feira, na sede da entidade em Nyon, na Suíça.

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