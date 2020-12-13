Arsenal perde para o Burnley em casa com gol contra de Aubameyang

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Zebra em Londres. O Arsenal recebeu o Burnley pela 12ª rodada do Campeonato Inglês neste domingo e, com gol contra do atacante Pierre-Emerick Aubameyang, os visitantes venceram por 1 a 0. O resultado tira os Clarets da zona de rebaixamento.

+ Veja a tabela da Premier LeaguePRESSÃO LONDRINAJogando em casa e com o apoio do torcedor após a liberação do público por parte do governo britânico, o Arsenal se lançou ao ataque no primeiro tempo, criou boas oportunidades de gol, mas não conseguiu balançar as redes do goleiro Nick Pope, que trabalhou bem.

GOL ERRADONa etapa final, Xhaka foi expulso após agredir Westwood. O suíço se desentendeu com os jogadores do Burnley após cometer falta e agarrou no pescoço do camisa 18. Aos 27 minutos, depois de cobrança de escanteio pela esquerda, Aubameyang apareceu na primeira trave tentado desviar, mas mandou para a própria rede.