Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal perde para o Burnley em casa com gol contra de Aubameyang

Atacante gabonês tenta desviar cobrança de escanteio na primeira trave, mas acaba mandando para o próprio gol. Burnley deixa a zona de rebaixamento com a vitória...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2020 às 18:29

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 18:29

Crédito: NICK POTTS / POOL / AFP
Zebra em Londres. O Arsenal recebeu o Burnley pela 12ª rodada do Campeonato Inglês neste domingo e, com gol contra do atacante Pierre-Emerick Aubameyang, os visitantes venceram por 1 a 0. O resultado tira os Clarets da zona de rebaixamento.
+ Veja a tabela da Premier LeaguePRESSÃO LONDRINAJogando em casa e com o apoio do torcedor após a liberação do público por parte do governo britânico, o Arsenal se lançou ao ataque no primeiro tempo, criou boas oportunidades de gol, mas não conseguiu balançar as redes do goleiro Nick Pope, que trabalhou bem.
GOL ERRADONa etapa final, Xhaka foi expulso após agredir Westwood. O suíço se desentendeu com os jogadores do Burnley após cometer falta e agarrou no pescoço do camisa 18. Aos 27 minutos, depois de cobrança de escanteio pela esquerda, Aubameyang apareceu na primeira trave tentado desviar, mas mandou para a própria rede.
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal encara o Southampton, novamente em casa. O jogo acontece na quarta-feira, às 15h (de Brasília). O Burnley, por sua vez, enfrenta o Aston Villa, de novo fora de casa. A partida será na quinta-feira, às 15h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados