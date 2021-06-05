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futebol

Arsenal perde disputa por atacante do Norwich para o Aston Villa

Emiliano Buendia tem acordo com a equipe de Birmingham para a próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jun 2021 às 14:39

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 14:39

Crédito: Argentino se destaca pelo Norwich há duas temporadas (AFP
O Aston Villa está próximo de fechar a contratação do atacante Emiliano Buendia por cerca de 40 milhões de libras (R$ 287 milhões), segundo a imprensa inglesa. O Arsenal também estava na disputa pela contratação do argentino, mas não conseguiu competir nos valores.Os Gunners ofereceram aproximadamente 30 milhões de libras (R$ 215 milhões) e o valor poderia ser aumentado com bônus. A equipe de Birmingham fez uma primeira oferta abaixo, mas aumentou a proposta igualando os valores pedidos pelos Canários.
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O Aston Villa possui a expectativa de vender o meio-campista Jack Grealish para o Manchester City por cerca de 100 milhões de libras (R$ 718 milhões). Com isso, o time dirigido por Dean Smith busca se reforçar e montar um elenco competitivo para a próxima Premier League.
As informações apontam que Buendia pode ser anunciado oficialmente na próxima semana e o argentino se tornaria o jogador mais caro da história do Villa. Na última temporada, o clube pagou 28 milhões de libras (R$ 201 milhões na atual cotação) por Watkins e o atacante correspondeu as expectativas.

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