Arsenal perde apelação sobre expulsão de David Luiz

Na tarde desta quinta-feira, 04, a FA (Federação de Futebol Inglesa) indeferiu o recurso do Arsenal contra a decisão de expulsar David Luiz. O lance da expulsão foi um leve toque do zagueiro David Luiz no compatriota Willian José que resultou em pênalti para o Wolverhampton.+ Confira a tabela da Premier League e veja os próximos jogosO árbitro principal Craig Pawson marcou o pênalti em campo, e a decisão foi mantida por Jon Moss no VAR. Mikel Arteta, técnico dos Gunners, estava "muito esperançoso" na reversão da decisão, que não aconteceu. Em nota, o Arsenal disse que aceita a decisão, mas destacou estar desapontado.CONFIRA A NOTA DIVULGADA PELO ARSENAL