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futebol

Arsenal perde apelação sobre expulsão de David Luiz

Os Gunners aceitaram a decisão, mas mostraram desapontamento...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 14:33

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 14:33

Crédito: Daniel LEAL-OLIVAS/AFP
Na tarde desta quinta-feira, 04, a FA (Federação de Futebol Inglesa) indeferiu o recurso do Arsenal contra a decisão de expulsar David Luiz. O lance da expulsão foi um leve toque do zagueiro David Luiz no compatriota Willian José que resultou em pênalti para o Wolverhampton.+ Confira a tabela da Premier League e veja os próximos jogosO árbitro principal Craig Pawson marcou o pênalti em campo, e a decisão foi mantida por Jon Moss no VAR. Mikel Arteta, técnico dos Gunners, estava "muito esperançoso" na reversão da decisão, que não aconteceu. Em nota, o Arsenal disse que aceita a decisão, mas destacou estar desapontado.CONFIRA A NOTA DIVULGADA PELO ARSENAL
A Federação de Futebol confirmou-nos que o cartão vermelho dado a David Luiz na terça-feira frente ao Wolverhampton Wanderers será válido.
Trabalhamos muito para anular o cartão vermelho de David Luiz. Apresentamos nosso caso à FA, mas estamos desapontados porque nosso recurso não teve êxito.
Aceitamos a decisão da FA e continuamos nossos preparativos para a partida de sábado contra o Aston Villa.

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