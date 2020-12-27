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futebol

Arsenal pensa na contratação de Julian Brandt, do Borussia Dortmund

Jogador de 24 anos não faz boa temporada com a camisa do Borussia Dortmund, mas clube alemão não tem interesse na venda antes de junho. Meia fez apenas um gol na época...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 17:32

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 17:32
Crédito: Divulgação / Site oficial do Borussia Dortmund
Em busca de um meio-campista, o Arsenal está interessado na contratação do meia Julian Brandt, do Borussia Dortmud. De acordo com a imprensa britânica, o jogador do clube alemão virou a prioridade dos Gunners após a negociação com Aouar, do Lyon, não dar certo.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo o portal "The Athletic", o jogador de 24 anos pode receber uma proposta já na janela de inverno, no mês de janeiro, mas o Borussia Dortmund não tem interesse em se desfazer do meia por agora. Caso um acordo não seja firmado, as equipes podem negociar novamente ao final da temporada.
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Brandt entrou em campo em todos os 22 jogos do Borussia Dortmund na temporada, mas foi reserva na maioria das partidas. O jogador fez apenas um gol, que foi marcado contra o Bayern de Munique, na Supercopa da Alemanha.

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