Arsenal pensa na contratação de Julian Brandt, do Borussia Dortmund

Crédito: Divulgação / Site oficial do Borussia Dortmund

Em busca de um meio-campista, o Arsenal está interessado na contratação do meia Julian Brandt, do Borussia Dortmud. De acordo com a imprensa britânica, o jogador do clube alemão virou a prioridade dos Gunners após a negociação com Aouar, do Lyon, não dar certo.

+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo o portal "The Athletic", o jogador de 24 anos pode receber uma proposta já na janela de inverno, no mês de janeiro, mas o Borussia Dortmund não tem interesse em se desfazer do meia por agora. Caso um acordo não seja firmado, as equipes podem negociar novamente ao final da temporada.

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