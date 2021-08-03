Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal pensa envolver atleta em negociação por meia do Leicester

Por conta do retorno de Odegaard ao Real Madrid, Mikel Arteta busca alternativas para o setor de meio-campo no mercado e James Maddison é alvo favorito dos Gunners...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 12:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 12:16
Crédito: Divulgação
O Arsenal pode oferecer 60 milhões de libras (R4 365 milhões) e envolver um jogador em uma negociação com o Leicester para contratar o meia James Maddison, segundo o portal "Football London". Após o retorno de Odegaard ao Real Madrid, os Gunners buscam uma alternativa no mercado para o setor.Joe Willock, Reiss Nelson ou Eddie Nketiah devem ser as opções que o Arenal está disposto a liberar com o objetivo de reduzir a pedida dos Foxes no camisa 10. O clube do norte de Londres esbarra em um momento de dificuldade financeira, mas tenta a todo custo voltar a brigar pelas principais posições na Inglaterra.
> Veja a tabela da Premier League
Na última temporada, o Leicester já recusou uma oferta no valor de 70 milhões de libras (R$ 426 milhões) de uma equipe da Premier League. Em seguida, Maddison, que está com 24 anos, renovou seu contrato com o time dirigido por Brendan Rodgers por quatro temporadas.
Nesta janela, o Arsenal vem se movimentando e reforçando o seu plantel. Até o momento, o clube confirmou as chegadas de Nuno Tavares, lateral esquerdo, Ben White, zagueiro, e Lokonga, meio-campista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arsenal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados