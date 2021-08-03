Arsenal pensa envolver atleta em negociação por meia do Leicester

O Arsenal pode oferecer 60 milhões de libras (R4 365 milhões) e envolver um jogador em uma negociação com o Leicester para contratar o meia James Maddison, segundo o portal "Football London". Após o retorno de Odegaard ao Real Madrid, os Gunners buscam uma alternativa no mercado para o setor.Joe Willock, Reiss Nelson ou Eddie Nketiah devem ser as opções que o Arenal está disposto a liberar com o objetivo de reduzir a pedida dos Foxes no camisa 10. O clube do norte de Londres esbarra em um momento de dificuldade financeira, mas tenta a todo custo voltar a brigar pelas principais posições na Inglaterra.