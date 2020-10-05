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Arsenal paga multa e fecha com Thomas Partey. Atlético de Madrid repõe perda com Torreira, ex-Gunners

Jogador ganês foi um pedido do técnico Mikel Arteta.
Time espanhol busca no rival inglês a reposição para a saída de Thomas...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 19:53

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 19:53

Crédito: Reprodução
Enfim, o Arsenal conseguiu contratar Thomas Partey. Depois de muito jogo duro do Atlético de Madrid, o time inglês topou pagar a multa do volante ganês e os Colchoneros vão receber 50 milhões de euros e o uruguaio Lucas Torreira, jogador da mesma posição, mas com outras características. Thomas Partey era uma peça importante no time de Diego Simeone. O jogador chegou ao Atléti ainda na base e passou por Mallorca e Almería, emprestado. Desde a temporada 2015/16, o volante de 27 anos defende aos cores do time da capital espanhola. Por lá, foram 188 jogos e 16 gols marcados.
Já Lucas Torreira, de 24 anos, deixa o Arsenal após duas temporadas, 89 jogos e quatro gols. O jogador foi revelado pelo Pescara, da Itália, e ainda vestiu a camisa da Sampdoria, antes de rumar para a Inglaterra.

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