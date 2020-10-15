Arsenal oferece lateral Sead Kolasinac para a Roma

O Arsenal ofereceu o lateral esquerdo Sead Kolasinac para a Roma contratar na janela de transferências de janeiro, segundo o “Corriere dello Sport”. O nome do atleta já foi especulado na equipe italiana e o bósnio pode chegar para compor elenco de um setor frágil que conta com Spinazzola como titular e o jovem Riccardo Calafiori como substituto imediato.As informações indicam que a Roma gostaria de ter um jogador mais experiente para as competições que irá disputar e teme que Spinazzola possa se lesionar ao longo da época. A equipe perdeu nesta janela de transferências o veterano Kolarov, que foi para a Inter de Milão.