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futebol

Arsenal oferece lateral Sead Kolasinac para a Roma

Clube italiano pode contratar bósnio na janela de transferências de janeiro, enquanto Arsenal procura se desfazer de peças do setor defensivo e diminuir elenco...
LanceNet

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Publicado em 

15 out 2020 às 08:52

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 08:52

Crédito: Kolasinac pode estar próximo de uma saída do Arsenal ainda nesta temporada (Divulgação
O Arsenal ofereceu o lateral esquerdo Sead Kolasinac para a Roma contratar na janela de transferências de janeiro, segundo o “Corriere dello Sport”. O nome do atleta já foi especulado na equipe italiana e o bósnio pode chegar para compor elenco de um setor frágil que conta com Spinazzola como titular e o jovem Riccardo Calafiori como substituto imediato.As informações indicam que a Roma gostaria de ter um jogador mais experiente para as competições que irá disputar e teme que Spinazzola possa se lesionar ao longo da época. A equipe perdeu nesta janela de transferências o veterano Kolarov, que foi para a Inter de Milão.
Kolasinac não tem tido muitas oportunidades no Arsenal e foi titular em apenas um dos quatro jogos do time no Campeonato Inglês. O escocês Kieran Tierney é titular e o jovem Bukayo Saka já foi utilizado por Arteta na lateral esquerda e agradou o espanhol. O certo é que o técnico irá se desfazer de nomes do setor defensivo.

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