Arsenal negocia permanência de Dani Ceballos por mais uma temporada

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O Arsenal está próximo de um acerto com o Real Madrid por mais um ano de empréstimo do meio-campista Dani Ceballos, de acordo com o jornal “As”. O objetivo inicial da equipe merengue era vender o espanhol de forma permanente por cerca de 30 milhões de libras (R$ 200 milhões), mas os ingleses não têm interesse na contratação definitiva.

Ceballos não terá oportunidade com o técnico Zidane e o objetivo é tentar fazer dinheiro com o atleta neste período de crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19. O jogador ainda tem mais três anos de contrato com o gigante espanhol, mas pode permanecer nos Gunners com alguma compensação financeira.