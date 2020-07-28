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futebol

Arsenal negocia permanência de Dani Ceballos por mais uma temporada

Meio-campista espanhol não tem espaço no Real Madrid, que prioriza vender jogador. Atleta tem três anos de contrato com equipe merengue, que não encontra comprador...
LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 13:31

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 13:31

Crédito: Reprodução
O Arsenal está próximo de um acerto com o Real Madrid por mais um ano de empréstimo do meio-campista Dani Ceballos, de acordo com o jornal “As”. O objetivo inicial da equipe merengue era vender o espanhol de forma permanente por cerca de 30 milhões de libras (R$ 200 milhões), mas os ingleses não têm interesse na contratação definitiva.
Ceballos não terá oportunidade com o técnico Zidane e o objetivo é tentar fazer dinheiro com o atleta neste período de crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19. O jogador ainda tem mais três anos de contrato com o gigante espanhol, mas pode permanecer nos Gunners com alguma compensação financeira.
O camisa oito ainda tem mais uma partida para disputar pela equipe londrina, a final da Copa da Inglaterra. Após o fim da temporada na Inglaterra, o jogador irá retornar aos serviços do Real Madrid e aguardará seu entorno decidir seu futuro, que parece cada vez mais próximo da permanência na Premier League.

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