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'Arsenal não quer ou não pode pagar o preço de Aouar', diz Aulas

Presidente do Lyon disse que o meio-campista francês é o melhor jogador do clube...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 14:53

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 14:53
Crédito: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP
O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, revelou que ainda não recebeu nenhuma proposta por Aouar. De acordo com o mandatário, o meio-campista francês não deve deixar o clube. - Aouar vai para o Arsenal? Acho que não. Ainda não recebemos nenhuma proposta. Parece que o Arsenal não quer ou não pode pagar o preço de Aouar, que é o nosso melhor jogador - disse o presidente.Houssem Aouar foi um dos melhores jogadores do Lyon na última temporada. Desde 2016 no clube francês, o meio-campista soma 139 partidas, 24 gols e 27 assistências.

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