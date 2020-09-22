'Arsenal não quer ou não pode pagar o preço de Aouar', diz Aulas

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, revelou que ainda não recebeu nenhuma proposta por Aouar. De acordo com o mandatário, o meio-campista francês não deve deixar o clube. - Aouar vai para o Arsenal? Acho que não. Ainda não recebemos nenhuma proposta. Parece que o Arsenal não quer ou não pode pagar o preço de Aouar, que é o nosso melhor jogador - disse o presidente.Houssem Aouar foi um dos melhores jogadores do Lyon na última temporada. Desde 2016 no clube francês, o meio-campista soma 139 partidas, 24 gols e 27 assistências.