Arsenal não exercerá opção de compra do meia Dani Ceballos

O meia Dani Ceballos, que está no Arsenal e pertence ao Real Madrid, não continuará no clube inglês na próxima temporada, segundo informa o jornal "The Sun". Após o fim do contrato, o espanhol será devolvido aos merengues.
De acordo com a publicação, a direção dos Gunners não está satisfeita com o rendimento do jogador dentro de campo e não tem interesse em permanecer com o atleta.
No último fim de semana, o jogador foi o herói do Arsenal na vitória sobre o Sheffield United, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Após começar a partida no banco, Ceballos entrou na etapa final e marcou o gol da classificação nos acréscimos do jogo.
Recentemente, o Arsenal anunciou que ampliou o empréstimo do jogador até o final da temporada em virtude da pandemia de coronavírus. Em condições normais, o contrato do atleta iria até esta teça-feira, dia 30.E MAIS:Solskjaer ignora jejum de gols de Rashford: 'vai voltar a marcar'Inter de Milão lança primeiro uniforme para a temporada 20/21Hakimi se despede do Borussia Dortmund pela internet; clube responde e agradece ao jogadorEm boa fase, Sporting recebe Gil Vicente pelo Campeonato Português E MAIS: