Arsenal não exercerá opção de compra do meia Dani Ceballos

Crédito: Reprodução

O meia Dani Ceballos, que está no Arsenal e pertence ao Real Madrid, não continuará no clube inglês na próxima temporada, segundo informa o jornal "The Sun". Após o fim do contrato, o espanhol será devolvido aos merengues.

De acordo com a publicação, a direção dos Gunners não está satisfeita com o rendimento do jogador dentro de campo e não tem interesse em permanecer com o atleta.

No último fim de semana, o jogador foi o herói do Arsenal na vitória sobre o Sheffield United, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Após começar a partida no banco, Ceballos entrou na etapa final e marcou o gol da classificação nos acréscimos do jogo.