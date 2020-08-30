Arsenal monitora situação de Philippe Coutinho com o Barcelona

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial

Com muitos interessados em seu futebol, Philippe Coutinho ainda não definiu seu futuro. De acordo com a imprensa espanhola, o Arsenal é um dos principais interessados e monitora a situação do jogador.

Os Gunners estão na linha de frente pelo brasileiro. Caso Koeman não aproveite o jogador, Arteta fará uma investida para trazê-lo ao Arsenal. É o principal desejo do treinador.