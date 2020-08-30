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futebol

Arsenal monitora situação de Philippe Coutinho com o Barcelona

Caso Ronald Koeman não aproveite o brasileiro, Arteta deseja tê-lo na sua equipe...

Publicado em 30 de Agosto de 2020 às 14:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2020 às 14:58
Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial
Com muitos interessados em seu futebol, Philippe Coutinho ainda não definiu seu futuro. De acordo com a imprensa espanhola, o Arsenal é um dos principais interessados e monitora a situação do jogador.
Os Gunners estão na linha de frente pelo brasileiro. Caso Koeman não aproveite o jogador, Arteta fará uma investida para trazê-lo ao Arsenal. É o principal desejo do treinador.
Emprestado ao Bayern de Munique na última temporada, Coutinho atuou em 38 partidas pelo clube bávaro, marcou 11 gols e deu nove assistências.

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