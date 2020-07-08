Arsenal monitora situação de Dembélé, atacante do Lyon

Crédito: Nicolas Tucat / AFP

O Arsenal está muito interessado na contratação de Moussa Dembélé, do Lyon, caso perca Aubameyang ou Lacazette nesta janela de transferências, de acordo com o “Footmercato”. No entanto, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid também monitoram o centroavante que pode deixar clube francês após fracasso na Ligue 1.

Enquanto o atacante gabonês tem contrato apenas até o final do ano que vem, embora Arteta já tenha demonstrado interesse em renovar, Lacazette não convence os torcedores na temporada e tem apenas 10 gols anotados. Com isso, há uma necessidade pela contratação de alguém no setor ofensivo.

O PSG espera trazer um nome para competir com Mauro Icardi, uma vez que Cavani está próximo de sair. Enquanto isso, o Atlético de Madrid monitora algumas opções como o próprio Lacazette e Dembélé para os lugares de Diego Costa e Álvaro Morata.