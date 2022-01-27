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futebol

Arsenal monitora meio-campista da Seleção Brasileira

Douglas Luiz, do Aston Villa, está na lista de possíveis reforços dos Gunners ao lado de Arthur e um outro candidato que ainda não foi revelado...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 11:30
O Arsenal monitora a situação de Douglas Luiz, meia do Aston Villa e da Seleção Brasileira, mas ainda não abriu conversas com o clube de Birmingham em busca da contratação, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Os Gunners estão em busca de um reforço para o setor de meio de campo.O atleta revelado no Vasco da Gama está em uma lista ao lado de Arthur, da Juventus, e mais um jogador que ainda não teve seu nome exposto. Atualmente, Mikel Arteta conta com Thomas Partey, Smith Rowe, Odegaard, Xhaka e Lokonga como os principais nomes do setor.
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No entanto, as negociações com a Juventus pela chegada de Arthur estão longe de um desfecho feliz. O clube inglês buscava o empréstimo até o fim da temporada, mas a Velha Senhora busca ceder o brasileiro por 18 meses e quer que o Arsenal banque o salário integral do atleta.
Nos últimos dias da janela de transferências, os bastidores dos Gunners parecem pouco movimentados. Por outro lado, o Newcastle está próximo de conretizar a chegada de Bruno Guimarães, do Lyon e que já esteve na mira da equipe londrina.
Crédito: DouglasLuizvemsendomonitoradopeloArsenal(Foto:LucasFigueiredo/CBF

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