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futebol

Arsenal monitora Bruno Guimarães, do Lyon, e estuda fazer proposta

Em busca de meio-campista com iminente saída de Granit Xhaka, clube londrino enxerga jogador da Seleção Olímpica com bons olhos...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 16:57

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 16:57
Crédito: Damien LG / Lyon
Um jogador da Seleção Brasileira olímpica pode mudar de clube para a próxima temporada no futebol europeu. Em busca de um meio-campista, o Arsenal observa Bruno Guimarães e pode intensificar contatos em um futuro próximo para tentar contratar o atleta do Lyon.
Veja a tabela do InglêsA equipe londrina quer contratar um jogador da posição porque Granit Xhaka tem praticamente tudo certo para virar atleta da Roma. Bruno Guimarães já foi alvo dos Gunners quando ainda estava no Athletico Paranaense. Agora, os ingleses buscam novamente o brasileiro, mas com a camisa do Lyon. O "Goal" publicou primeiramente e o LANCE! confirmou.
+ Ao LANCE!, Bruno Guimarães fala sobre Lyon e Olimpíadas: 'É possível conquistar o bicampeonato olímpico
A resposta que o Arsenal recebeu após os contatos iniciais foi que Bruno Guimarães, focado nos Jogos Olímpicos, não deve resolver nada até que a participação em Tóquio termine. Mesmo assim, é um atleta que os Gunners devem ficar de olho até o fim da janela.
+ Neymar e Mbappé negam disputa por Bola de Ouro no PSG: 'Estamos do mesmo lado'
O primeiro alvo da equipe comandada por Mikel Arteta foi Manuel Locatelli, do Sassuolo-ITA, mas o jogador não mostrou animação para defender o time de Londres. Desta forma, o Arsenal mudou o foco para outros jogadores.
Ao LANCE!, Bruno Guimarães diz não ter mágoa do Flamengo e deixa caminho aberto: 'Não fecharia essa porta'​Vale lembrar que o Lyon contratou Bruno Guimarães do Athletico Paranaense no começo de 2020 por praticamente 20 milhões de euros.

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