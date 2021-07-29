Arsenal monitora Bruno Guimarães, do Lyon, e estuda fazer proposta

Crédito: Damien LG / Lyon

Um jogador da Seleção Brasileira olímpica pode mudar de clube para a próxima temporada no futebol europeu. Em busca de um meio-campista, o Arsenal observa Bruno Guimarães e pode intensificar contatos em um futuro próximo para tentar contratar o atleta do Lyon.

Veja a tabela do InglêsA equipe londrina quer contratar um jogador da posição porque Granit Xhaka tem praticamente tudo certo para virar atleta da Roma. Bruno Guimarães já foi alvo dos Gunners quando ainda estava no Athletico Paranaense. Agora, os ingleses buscam novamente o brasileiro, mas com a camisa do Lyon. O "Goal" publicou primeiramente e o LANCE! confirmou.

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A resposta que o Arsenal recebeu após os contatos iniciais foi que Bruno Guimarães, focado nos Jogos Olímpicos, não deve resolver nada até que a participação em Tóquio termine. Mesmo assim, é um atleta que os Gunners devem ficar de olho até o fim da janela.

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O primeiro alvo da equipe comandada por Mikel Arteta foi Manuel Locatelli, do Sassuolo-ITA, mas o jogador não mostrou animação para defender o time de Londres. Desta forma, o Arsenal mudou o foco para outros jogadores.