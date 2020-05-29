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futebol

Arsenal monitora a situação de Moussa Dembélé, do Lyon

Jogador do Lyon é um dos principais nomes da equipe e marcou 22 gols na temporada. Atacante foi revelado pelo Fulham, também da Inglaterra...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 18:22

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 18:22

Crédito: Nicolas Tucat / AFP
Temendo perder o atacante Lacazette, que estaria sendo observado pela Inter de Milão caso Lautaro Martínez se mude para o Barcelona, o Arsenal tem na mira um outro atacante francês. Segundo jornal "L'Équipe", o nome de Moussa Dembélé é falado nos corredores do Emirates Stadium.
O atacante do Lyon é um dos principais nomes do elenco francês e marcou 22 gols em 42 partidas na temporada. Os Gunners, no entanto, podem encontrar concorrência para contratar o jogador, já que o Manchester United também tem interesse em Dembélé.
Além de sofrer assédio por Lacazette, o Arsenal também pode perder seu outro atacante. O gabonês Aubameyang atrai o interesse de gigantes europeus, e o PSG é um dos interessados.E MAIS:Haaland tem lesão confirmada e fica fora do próximo jogo do DortmundDuelo de Madri e Kaká 'histórico': TNT exibe reprises da ChampionsSergio Ramos, Suárez e Messi participam de clipe de cantor latinoVolta do Campeonato Espanhol é confirmada para o dia 11 de junhoJornal ironiza fim do Campeonato Francês com outras ligas voltando na Europa: 'Somos idiotas?' E MAIS:

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