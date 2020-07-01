Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal monitora a situação de Memphis Depay, do Lyon

Atacante holandês é visto como um substituto para
as possíveis saídas de Aubameyang e Lacazette...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2020 às 14:27

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 14:27

Crédito: Damien LG/Lyon
Em grande temporada na França, Memphis Depay pode não permanecer no Lyon para a próxima temporada. Com isso, o "Le10 Sport" afirma que o Arsenal está interessado no holandês e o vê como um substituto para as possíveis saídas de Lacazette e Aubameyang.
Na Inglaterra, Depay não conseguiu fazer grandes atuações com a camisa do Manchester United. Por outro lado, o atacante conseguiu fazer boas atuações na França, mas seu contrato termina na próxima temporada e o Lyon deve vendê-lo para não perder o jogador de graça.
Tottenham, Liverpool e Lazio também sondaram a situação do atacante holandês, mas o Arsenal parece o principal interessado no jogador.E MAIS:Evra: 'Se o Manchester United está nessa posição, tem de agradecer ao Bruno Fernandes'Arsenal renova contrato de jovem Bukayo Sako e Arteta elogiaArsenal usa David Luiz para contratar Thiago SilvaDouglas Oliveira sobre retomada do futebol japonês: 'Me sentindo seguro'Bayern entra em acordo com Barça e renova contrato de Coutinho E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados