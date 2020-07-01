Arsenal monitora a situação de Memphis Depay, do Lyon

Em grande temporada na França, Memphis Depay pode não permanecer no Lyon para a próxima temporada. Com isso, o "Le10 Sport" afirma que o Arsenal está interessado no holandês e o vê como um substituto para as possíveis saídas de Lacazette e Aubameyang.
Na Inglaterra, Depay não conseguiu fazer grandes atuações com a camisa do Manchester United. Por outro lado, o atacante conseguiu fazer boas atuações na França, mas seu contrato termina na próxima temporada e o Lyon deve vendê-lo para não perder o jogador de graça.
Tottenham, Liverpool e Lazio também sondaram a situação do atacante holandês, mas o Arsenal parece o principal interessado no jogador.E MAIS:Evra: 'Se o Manchester United está nessa posição, tem de agradecer ao Bruno Fernandes'Arsenal renova contrato de jovem Bukayo Sako e Arteta elogiaArsenal usa David Luiz para contratar Thiago SilvaDouglas Oliveira sobre retomada do futebol japonês: 'Me sentindo seguro'Bayern entra em acordo com Barça e renova contrato de Coutinho E MAIS: