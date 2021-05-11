Arsenal mira contratação de Moussa Dembélé para próxima temporada

O Arsenal pensa na contratação do atacante Moussa Dembélé para a próxima temporada, segundo o "The Telegraph". O francês pertence ao Lyon, mas está emprestado ao Atlético de Madrid e pode custar cerca de 25 milhões de libras (R$ 184 milhões) aos cofres dos Gunners.O clube espanhol tem a preferência pela contratação do jogador, mas Diego Simeone não tem o centroavante em seus planos para a sequência do trabalho. Desde que chegou, em janeiro, o atleta participou de apenas seis partidas e não foi titular em nenhuma.