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futebol

Arsenal mira contratação de Moussa Dembélé para próxima temporada

Atacante pertence ao Lyon, mas está emprestado ao Atlético de Madrid. Sob comando do técnico Diego Simeone, centroavante não teve protagonismo na equipe espanhola...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 11:43

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 11:43
Crédito: Damien LG / Lyon
O Arsenal pensa na contratação do atacante Moussa Dembélé para a próxima temporada, segundo o "The Telegraph". O francês pertence ao Lyon, mas está emprestado ao Atlético de Madrid e pode custar cerca de 25 milhões de libras (R$ 184 milhões) aos cofres dos Gunners.O clube espanhol tem a preferência pela contratação do jogador, mas Diego Simeone não tem o centroavante em seus planos para a sequência do trabalho. Desde que chegou, em janeiro, o atleta participou de apenas seis partidas e não foi titular em nenhuma.
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Mikel Arteta, técnico do Arsenal, está pressionado e espera reforços na janela de transferências. O comandante pediu reforços em quatro posições, sendo o ataque uma delas após uma temporada com números ruins de Lacazette, que pode deixar a equipe, e Aubameyang.

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