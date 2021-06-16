Arsenal mira contratação de James Maddison para próxima temporada

O Arsenal mira a contratação do meia James Maddison, do Leicester, para a próxima temporada, segundo o "Daily Mail". O clube busca uma alternativa para o setor após o retorno de Martin Odegaard ao Real Madrid desde o fim do empréstimo com os Gunners.No entanto, a negociação não deve ser simples. Na última temporada, os Foxes recusaram uma proposta de 70 milhões de libras (R$ 500,9 milhões) de uma outra equipe. Além disso, o jogador renovou seu contrato recentemente até 2024.