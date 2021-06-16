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futebol

Arsenal mira contratação de James Maddison para próxima temporada

Meio-campista do Leicester é tratado como alvo principal, mas os Foxes estão em boa posição de negociação por jogador ter contrato até 2024...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jun 2021 às 08:50

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 08:50

Crédito: Maddison é um dos principais nomes do Leicester (MICHAEL REGAN / POOL / AFP
O Arsenal mira a contratação do meia James Maddison, do Leicester, para a próxima temporada, segundo o "Daily Mail". O clube busca uma alternativa para o setor após o retorno de Martin Odegaard ao Real Madrid desde o fim do empréstimo com os Gunners.No entanto, a negociação não deve ser simples. Na última temporada, os Foxes recusaram uma proposta de 70 milhões de libras (R$ 500,9 milhões) de uma outra equipe. Além disso, o jogador renovou seu contrato recentemente até 2024.
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Ainda assim, o Arsenal acredita que um acordo possa ser concretizado caso os londrinos apresentem a oferta certa. Enquanto isso, a equipe de Mikel Arteta também trabalha com outros nomes, como o de Lokonga, do Anderlecht, e Nabil Fekir, do Betis.
Na última temporada, James Maddison era peça chave no esquema de Brendan Rodgers até se lesionar com um problema no quadril. Em 42 partidas, o camisa 10 foi responsável por anotar 11 gols e distribuir 10 assistências aos companheiros.

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