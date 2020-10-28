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futebol

Arsenal, Milan, Napoli... Confira os jogos da Liga Europa desta quinta

Arsenal encara Dundalk e Arteta planeja confronto complicado. Milan encara o Sparta Praga sem saber o que pode encontrar, mas quer ampliar sequência invicta...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 13:30

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 13:30
Crédito: Arsenal espera bons resultados na Liga Europa após duas derrotas na Premier League (Divulgação
Após sofrer na primeira rodada para vencer o Rapid Vienna na Liga Europa e ser derrotado para o Leicester no Campeonato Inglês, o Arsenal se prepara para encarar o Dundalk nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), pelo torneio continental. O técnico Mikel Arteta conversou sobre a pressão por vitórias no clube inglês e sobre o adversário.
- A pressão está relacionada a esse clube de futebol que tem que vencer todos os jogos. Há muitos pontos positivos no Dundalk. Eles têm um técnico muito determinado que encontrou coesão no seu time. Eles são bem organizados e virão com muita paixão.
Outros ingleses
Além do Arsenal, outros dois ingleses também entram em campo pela Liga Europa nesta quinta-feira. O Tottenham viaja para encarar o Antwerp, às 14h55 (horário de Brasília), em busca de sua segunda vitória na fase de grupos da competição. No mesmo horário, o Leicester enfrenta o AEK Atenas na Grécia para se aproximar da próxima fase do torneio europeu.
Italianos em campo
O Milan vive uma ótima fase, são 22 jogos invictos e o clube quer manter essa boa sequência diante do Sparta Praga nesta quinta-feira, às 14h55 (horário de Brasília). Stefano Pioli ainda não decidiu se irá poupar parte do elenco por conta do excesso de partidas neste início de temporada. Krunic, meio-campista rossonero, analisou o jogo e admitiu que conhece pouco sobre o rival.
- Vimos pouco até agora, mas o treinador disse que é uma equipe intensa e com muito ritmo. Não será fácil, mas também temos essas características. Não conhecemos as equipes estrangeiras, como conhecemos a Serie A. Vamos nos preparar bem e esperamos vencer para ficar com seis pontos.
A Roma recebe o CSKA Sofia às 17h (horário de Brasília). O time da Bulgária perdeu na estreia do torneio, demitiu o treinador, mas Paulo Fonseca prega cautela para o duelo da Liga Europa. O português espera ver sua equipe de forma mais consistente e sem sofrer tanto no setor defensivo, além de confirmar Smalling no onze titular.
- Eles são um bom time. Precisamos ter a concentração e atitude certas. Temos que melhorar nisso (sofrer menos gols), até porque nem sempre é fácil recuperar.
O Napoli também entra em campo para duelar contra a Real Sociedad na Espanha, às 17h (horário de Brasília. O confronto promete muito equilíbrio e o time italiano busca se recuperar dentro do grupo após ser derrotado para o AZ Alkmaar na primeira rodada. Já os mandantes planejam encaminhar a classificação para a próxima fase fazendo o dever de casa.

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