Arsenal marca no último lance e fica no empate com o Crystal Palace na Premier League

Tudo igual no clássico londrino. Em jogo disputado no Emirates Stadium, pelo Campeonato Inglês, o Arsenal recebeu o Crystal Palace no encerramento da oitava rodada e as equipes empataram em 2 a 2. Aubameyang e Lacazette marcaram para os Gunners, enquanto Benteke e Édouard fizeram para as Águias.
GOL NO INÍCIOJogando em casa, o Arsenal precisou de menos de dez minutos para abrir o placar. Após cobrança de escanteio pela esquerda, a bola sobrou na direita para Pépé, que tabelou com Tomiyasu e cruzou para o meio. O goleiro Guaita espalmou e no rebote Aubameyang mandou para o fundo das redes.
TUDO IGUALNa etapa final, o Crystal Palace voltou marcando em cima e conseguiu o gol de empate com o belga Benteke. Partey perdeu a bola na intermediária defensiva e Ayew entregou para o atacante da camisa 20, que limpou a marcação e bateu forte para igualar o marcador.
VIRADAA estratégia se repetiu aos 28 da etapa final e o Crystal Palace chegou à virada. Lokonga perdeu a bola no campo de ataque para Gallagher, que puxou contra-ataque e entregou para Olise. O camisa 7 tocou para Édouard na entrada da área, que chutou forte e viu a bola tocar no travessão antes de entrar.
NO APAGAR DAS LUZESSem desistir, o Arsenal se lançou ao ataque desesperadamente no fim da partida e foi recompensado no último lance do jogo. Após cobrança de escanteio e bate e rebate na área, Lacazette pegou rebote do goleiro Guaita e mandou para o fundo das redes aos 49 minutos.
SEQUÊNCIAArsenal e Crystal Palace voltam a campo na próxima rodada da Premier League no fim de semana. Na sexta-feira, na abertura da rodada, os Gunners encaram o Aston Villa, mais uma vez em casa. As Águias, por sua vez, recebem o Newcastle, no sábado.