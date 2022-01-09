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Arsenal leva gol no fim, perde para o Nottingham Forest e está eliminado da Copa da Inglaterra

Gunners fazem primeiro tempo superior ao adversário, mas sofrem na segunda etapa com gol no final e dão adeus ao torneio mais antigo da história do futebol mundial...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2022 às 16:05

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 16:05

Zebra na Terra da Rainha. Neste domingo, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, o Arsenal visitou o Nottingham Forest, da segundo divisão nacional, e o time de Mikel Arteta foi derrotado por 1 a 0. O goi foi marcado por Lewis Grabban na reta final da partida no City Ground.
PLACAR ZERADOMesmo jogando fora de casa, o Arsenal se impôs no primeiro tempo e dominou a partida no City Ground. Apesar do esforço londrino, o time de Mikel Arteta não conseguiu balançar as redes. O Nottingham Forest tentou sair em jogadas rápidas, mas também sem eficiência.
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NO FIMSe o primeiro tempo foi de domínio do Arsenal, a etapa final foi ao contrário. O Nottingham Forest pressionou mais nos 45 minutos restantes e balançou as redes aos 38 minutos. Ryan Yates foi na linha de fundo pela direita e cruzou na medida para Lewis Grabban chegar batendo de primeira.
INVASÃONa comemoração do gol de Lewis Grabban, os torcedores do Nottingham Forest não se aguentaram e invadiram o gramado do City Ground para celebrar o momento junto com os jogadores. Os seguranças do estádio tiveram trabalho para levar todos aos seus lugares novamente.
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SEQUÊNCIA​Classificado para a próxima fase da Copa da Inglaterra, o Nottingham Forest vai encarar o Leicester, que eliminou o Watford, no sábado. O confronto, que foi sorteado neste domingo, acontecerá entre os dias 4 e 7 de fevereiro.
Crédito: NottinghamForestestáclassificadoparaafasede16avosdefinaldaCopadaInglaterra(Foto:DANIELLEAL/AFP

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