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Arsenal lança nova camisa para próxima temporada

Em parceria com a Adidas, clube divulgou imagens do uniforme em suas redes sociais...
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Publicado em 

24 jul 2020 às 18:16

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 18:16

Crédito: Arsenal lança novo uniforme para temporada 2020/21 - Divulgação/Arsenal
Nesta quinta-feira, o Arsenal, em parceria com a Adidas, apresentou a nova camisa para a disputa da temporada 2020/2021. Com predomínio do vermelho-escuro, o manto tem detalhes em branco, como a gola e as mangas.
A nova coleção vem com uma novidade. As costas têm faixas brancas que representam o leste e o oeste, o passado e o presente, do icônico emblema de canhão do clube.
No peito da camisa, o patrocínio máster segue sendo da companhia aérea Emirates, que optou por mudar a logomarca. Tradicionalmente estampado nas camisas dos times patrocinados como "Fly Emirates", o logotipo foi alterado para "Emirates Fly Better"

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