Arsenal lança nova camisa para próxima temporada

Crédito: Arsenal lança novo uniforme para temporada 2020/21 - Divulgação/Arsenal

Nesta quinta-feira, o Arsenal, em parceria com a Adidas, apresentou a nova camisa para a disputa da temporada 2020/2021. Com predomínio do vermelho-escuro, o manto tem detalhes em branco, como a gola e as mangas.

A nova coleção vem com uma novidade. As costas têm faixas brancas que representam o leste e o oeste, o passado e o presente, do icônico emblema de canhão do clube.