Arsenal joga mal e perde para o Brighton em casa no Campeonato Inglês

A Gaivota voou em Londres. Neste sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebeu o Brighton no Emirates Stadium, mas os Gunners viram o adversário levar a melhor com trunfo por 2 a 1. Trossard e Mwepu marcaram para o time de Graham Potter, enquanto Odegaard diminuiu no fim.SEM CHANCESDepois de um bom início de jogo mesmo atuando fora de casa, o Brighton conseguiu abrir o placar. Aos 27 minutos, depois de um chutão do campo de defesa, Mwepu ficou com a bola e foi até a linha de fundo. O camisa 12 tocou para o meio e Trossard chegou batendo com categoria para fazer um belo gol.

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LANCE MILIMÉTRICONos acréscimos da etapa inicial, o brasileiro Gabriel Martinelli balançou as redes, mas o VAR pegou impedimento. Depois de cobrança de escanteio de Saka, Gabriel Magalhães escorou de cabeça e o atacante brasileiro, quase na linha do gol, marcou. A arbitragem, no entanto, anulou o lance.

AMPLIOUNo segundo tempo, o Arsenal foi quem tomou mais iniciativa, mas o Brighton quem conseguiu balançar as redes de novo. Em linda troca de passes, Caicedo tabelou com Trossard, que devolveu de letra aos 20 minutos. O camisa 25 das Gaivotas cruzou para a entrada da área e Mwepu bateu de primeira para fazer o segundo.

DIMINUIUNo fim da partida, aos 43 minutos, Odegaard diminuiu o placar com um golaço de fora da área. O camisa 8 norueguês recebeu na intermediária e arriscou de muito longe. A bola desviou em Welbeck e foi na gaveta, sem chances para o goleiro Robert Sánchez.

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SEQUÊNCIA​O Arsenal volta a campo no próximo sábado, mais uma vez pelo Campeonato Inglês, quando enfrentará o Southampton, fora de casa. O Brighton, por outro lado, tem compromisso com o Tottenham, no mesmo dia, novamente em Londres.