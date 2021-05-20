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futebol

Arsenal intensifica busca por destaque do Norwich

Emiliano Buendia é alvo de desejo antigo dos Gunners e está nos planos do técnico Mikel Arteta para a próxima temporada. Argentino tem contrato até 2024 com os Canários...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 13:14

LanceNet

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Publicado em 

20 mai 2021 às 13:14
Crédito: Buendia marcou 15 gols na atual edição da Championship (AFP
O Arsenal intensificou as buscas pelo atacante Emiliano Buendia, do Norwich, para a próxima temporada, segundo o portal "Goal". O argentino é visto como um substituto para Martin Odegaard, que deve retornar ao Real Madrid após o fim de seu empréstimo.O atacante impressionou o técnico Mikel Arteta após a excelente campanha dos Canários na Championship e os ótimos números do camisa 17. Em 39 partidas disputadas, o jogador marcou 15 gols e distribuiu 17 assistências aos companheiros.
> Veja a tabela da Premier League
Com isso, Edu Gaspar, diretor técnico dos Gunners, coloca a contratação de Buendia entre as prioridades da próxima janela de transferências. A informação indica que os londrinos estão preparando uma oferta para apresentar ao Norwich nos próximos dias.
O interesse do Arsenal não é de hoje, pois o clube observa Buendia desde a temporada passada, mas não realizou nenhuma proposta oficial na época. A expectativa é de que o argentino custe em torno dos 40 milhões de libras (R$ 300 milhões).

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