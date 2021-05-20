Arsenal intensifica busca por destaque do Norwich

Crédito: Buendia marcou 15 gols na atual edição da Championship (AFP

O Arsenal intensificou as buscas pelo atacante Emiliano Buendia, do Norwich, para a próxima temporada, segundo o portal "Goal". O argentino é visto como um substituto para Martin Odegaard, que deve retornar ao Real Madrid após o fim de seu empréstimo.O atacante impressionou o técnico Mikel Arteta após a excelente campanha dos Canários na Championship e os ótimos números do camisa 17. Em 39 partidas disputadas, o jogador marcou 15 gols e distribuiu 17 assistências aos companheiros.

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Com isso, Edu Gaspar, diretor técnico dos Gunners, coloca a contratação de Buendia entre as prioridades da próxima janela de transferências. A informação indica que os londrinos estão preparando uma oferta para apresentar ao Norwich nos próximos dias.