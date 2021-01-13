Arsenal inicia contatos com o Shakhtar por promessa israelita

O Arsenal já monitora o mercado pensando na próxima temporada. De acordo com o "The Guardian", os Gunners monitoram Manor Solomon e já iniciaram contatos com o Shakhtar Donetsk para contar com a promessa israelita.

Os olheiros do clube londrino observam Salomon há cerca de dois anos. As recentes exibições do israelita na Liga dos Campeões têm agradado muito aos Gunners. Na temporada atual, Solomon participou de 17 jogos (nove como titular). Ele marcou cinco gols e deu uma assistência.