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futebol

Arsenal inicia contatos com o Shakhtar por promessa israelita

Manor Solomon, de apenas 21 anos, impressionou os olheiros
dos Gunners com as recentes exibições na Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 10:19

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 10:19

Crédito: Divulgação/Shakhtar
O Arsenal já monitora o mercado pensando na próxima temporada. De acordo com o "The Guardian", os Gunners monitoram Manor Solomon e já iniciaram contatos com o Shakhtar Donetsk para contar com a promessa israelita.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Os olheiros do clube londrino observam Salomon há cerca de dois anos. As recentes exibições do israelita na Liga dos Campeões têm agradado muito aos Gunners. Na temporada atual, Solomon participou de 17 jogos (nove como titular). Ele marcou cinco gols e deu uma assistência.

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